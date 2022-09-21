信安報告：香港在全球金融普惠性排行第四，新加坡排第一位

《經濟通通訊社２１日專訊》信安金融集團發布首份全球普惠金融指數研究報告，該指數涵

蓋全球４２個市場，新加坡排名第一，得分６８﹒８５，第二及第三分別為美國及瑞典，得分

６８﹒２８及６５﹒４４，香港以６５﹒１３分排名第四位，第五位為芬蘭。



＊新加坡在政府支援排名第１，遠勝香港＊



報告顯示，香港是唯一一個在政府支援、金融系統支援及僱主支援三大研究層面中，金融普

惠性均排名前十名的市場。當中，香港在政府支援方面總體排名第８，其中網上連接能力排名全

球第１，教育水平排名第３，稅制複雜程度排第４，但公共退休金狀況只排名１６，存款保障計

劃更排名２９。新加坡則在政府支援方面總體排名第１，當中稅制複雜程度及教育水平分別排名

第１及第２。公共退休金狀況排第９。



＊香港於金融系統支援排第６，落後新加坡＊



金融系統支援方面，香港總體排名第６，當中即時支付方面排名１２，反映當網上銀行用戶

持續增加，未來將會有更多的發展機會；金融科技公司的數量及品質方面排名第１３。新加坡則

於金融系統支援總體排名第３，其中金融科技公司的數量及品質排名第４。



＊香港在僱主支援總體排名第８，較新加坡優勢＊



僱主支援方面，香港總體排名第８，其中僱主保險計劃及僱主薪酬計劃則分別排名第４及第

７，僱員退休金供款排名１１。新加坡在僱主支援方面相對落後，總體排名１４，當中僱員退休

金供款排名第６。

信安亞洲區總裁張維義表示，科技及網上連接能力是香港金融普惠性得分較高的關鍵，網上

連接能力可使各個市場及當地市民隨著全球化而在經濟上受益；科技可令新興經濟體快速達致成

熟市場花費多年才能實現的目標。數碼金融使大眾更方便地管理財富，讓他們未雨綢繆，進行不

同的投資，將收入潛力推高。（ｂｉ）

