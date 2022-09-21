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21/09/2022 13:40

信安報告：香港在全球金融普惠性排行第四，新加坡排第一位

　　《經濟通通訊社２１日專訊》信安金融集團發布首份全球普惠金融指數研究報告，該指數涵
蓋全球４２個市場，新加坡排名第一，得分６８﹒８５，第二及第三分別為美國及瑞典，得分
６８﹒２８及６５﹒４４，香港以６５﹒１３分排名第四位，第五位為芬蘭。
　
＊新加坡在政府支援排名第１，遠勝香港＊
　
　　報告顯示，香港是唯一一個在政府支援、金融系統支援及僱主支援三大研究層面中，金融普
惠性均排名前十名的市場。當中，香港在政府支援方面總體排名第８，其中網上連接能力排名全
球第１，教育水平排名第３，稅制複雜程度排第４，但公共退休金狀況只排名１６，存款保障計
劃更排名２９。新加坡則在政府支援方面總體排名第１，當中稅制複雜程度及教育水平分別排名
第１及第２。公共退休金狀況排第９。
　
＊香港於金融系統支援排第６，落後新加坡＊
　
　　金融系統支援方面，香港總體排名第６，當中即時支付方面排名１２，反映當網上銀行用戶
持續增加，未來將會有更多的發展機會；金融科技公司的數量及品質方面排名第１３。新加坡則
於金融系統支援總體排名第３，其中金融科技公司的數量及品質排名第４。
　
＊香港在僱主支援總體排名第８，較新加坡優勢＊
　
　　僱主支援方面，香港總體排名第８，其中僱主保險計劃及僱主薪酬計劃則分別排名第４及第
７，僱員退休金供款排名１１。新加坡在僱主支援方面相對落後，總體排名１４，當中僱員退休
金供款排名第６。
　　信安亞洲區總裁張維義表示，科技及網上連接能力是香港金融普惠性得分較高的關鍵，網上
連接能力可使各個市場及當地市民隨著全球化而在經濟上受益；科技可令新興經濟體快速達致成
熟市場花費多年才能實現的目標。數碼金融使大眾更方便地管理財富，讓他們未雨綢繆，進行不
同的投資，將收入潛力推高。（ｂｉ）

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