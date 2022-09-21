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21/09/2022 14:20

綠置居４１折推月底接受申請，首期低至３﹒８萬元可上車

　　《經濟通通訊社２１日專訊》房委會公布新一期綠置居計劃詳情。今期綠置居一共有３個新
屋苑，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑，共４６９３伙新單位，以４１折推售，
售價由７５萬至２７１萬元。若綠表買家付５％首期計，最平３﹒７５萬元首期即可上車榮升業
主。申請期由下周四（２９日）開始至１０月１２日截止，房署本周派表及開放申請網站，預計
第四季攪珠，明年首季揀樓。
　　當中位處市區的油塘高宏苑，預計反應最熱烈，售價由８４萬元至２７１萬元不等，平均呎
價達５４１０元，是三個新屋苑中最貴的項目。該址鄰近油塘中心及公共屋邨鯉魚門邨，合共提
供２０２１伙，單位面積由１８５至４８９呎不等。
　　至於錦柏苑入場費最低，售價為７５萬元至２６１萬元，平均呎價５０３０元。錦柏苑與公
共屋邨欣安邨為鄰，較近港鐵恒安站，合共提供１８９６伙，面積介乎１８４呎至４７３呎。
　　清濤苑鄰近清河邨，位於上水及粉嶺港鐵站中間，兩個站距離較遠。４０層單幢樓提供
７７６個單位，面積介乎２７７呎至４４７呎，建議售價介乎１１３萬至２１９萬元。平均呎價
最低，只須４４９０元。（ｃｌ）
　
　

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