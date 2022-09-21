綠置居４１折推月底接受申請，首期低至３﹒８萬元可上車

《經濟通通訊社２１日專訊》房委會公布新一期綠置居計劃詳情。今期綠置居一共有３個新

屋苑，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑，共４６９３伙新單位，以４１折推售，

售價由７５萬至２７１萬元。若綠表買家付５％首期計，最平３﹒７５萬元首期即可上車榮升業

主。申請期由下周四（２９日）開始至１０月１２日截止，房署本周派表及開放申請網站，預計

第四季攪珠，明年首季揀樓。

當中位處市區的油塘高宏苑，預計反應最熱烈，售價由８４萬元至２７１萬元不等，平均呎

價達５４１０元，是三個新屋苑中最貴的項目。該址鄰近油塘中心及公共屋邨鯉魚門邨，合共提

供２０２１伙，單位面積由１８５至４８９呎不等。

至於錦柏苑入場費最低，售價為７５萬元至２６１萬元，平均呎價５０３０元。錦柏苑與公

共屋邨欣安邨為鄰，較近港鐵恒安站，合共提供１８９６伙，面積介乎１８４呎至４７３呎。

清濤苑鄰近清河邨，位於上水及粉嶺港鐵站中間，兩個站距離較遠。４０層單幢樓提供

７７６個單位，面積介乎２７７呎至４４７呎，建議售價介乎１１３萬至２１９萬元。平均呎價

最低，只須４４９０元。（ｃｌ）





