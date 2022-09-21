《再戰明天》本港公布ＣＰＩ，英倫銀行公布議息結果

《經濟通通訊社２１日專訊》本港公布ＣＰＩ，及英倫銀行公布議息結果，料為周四（２２

日）市場焦點。



＊日本央行公布政策決定，歐元區公布消費者信心指數＊



各國重要經濟活動方面，日本央行公布政策決定。周四本港時間３：００ｐｍ，歐洲央行全

行委員會會議舉行。３：４５ｐｍ，德國財政部長林德納在德國保險企業活動上討論金融業當前

和未來面臨的挑戰。４：３０ｐｍ，挪威央行宣布執委會利率決定並發布貨幣政策，隨後舉行記

者會。晚上７：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定並發布會議記錄。１０：００ｐｍ，聯合國安

理會開會討論烏克蘭問題。

數據方面，周四本港時間４：３０ｐｍ，香港公布８月綜合消費物價指數，年率升幅料由

１﹒９％擴大至２％。本港時間７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由１﹒８％升上

２﹒２％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１４０萬升至

１４２萬；首次申請失業救濟金人數料由２１萬升至２２萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公

布８月領先指標，跌幅料由０﹒４％收窄至０﹒１％。同一時間，歐元區公布９月消費者信心指

數，料由負２４﹒９惡化至負２５﹒５。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布９月堪薩斯城聯邦

儲備銀行製造業指數。

在本港，明日公布業績的公司有：攜程（０９９６１）等。

此外，明日瑞爾集團（０６６３９）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

