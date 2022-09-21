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21/09/2022 10:59

許正宇：本港力求股債雙線投融並舉，以推動金融發展

　　《經濟通通訊社２１日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，得益於國家對香港金融發
展的大力支持，已經開啟了與內地金融市場「互聯互通２﹒０」的新時代，將充分滿足國內外投
融資需求，並積極助力內地推動人民幣國際化。在國家的大力支持下，有十足信心持續提升香港
國際金融中心的地位，同時會策略性地應對國際競爭格局，以積極的政策措施不斷增強發展動能
及提升競爭力。
　　他指出，在「互聯互通２﹒０」的新時代下，符合條件在香港主要上市的海外企業證券將可
納入港股通合資格證券範圍。這項新舉措將為香港提供十足「底氣」，讓香港積極到國際市場例
如東南亞、南亞和中東國家「搶企業」，吸引它們到香港上市融資，繼而利用香港不同的專業服
務及配套拓展市場。這也將是他下周訪問馬尼拉面見商界的重點之一。內地龐大的市場流動性及
財富配置需求對很多海外企業而言非常吸引，因此新舉措對香港上市企業國際化是一大利好，也
對加強香港連接國內外投融資的戰略角色有莫大幫助。
　　他提及，在各項措施實施後，香港將成為獨一無二的國際平台，可以讓國際投資者直接投資
內地各種證券，包括Ａ股、ＥＴＦ及債券、衍生工具，以及同時有效管理各項風險。在推動香港
金融發展及人民幣國際化的道路上，香港力求「股債雙線、投融並舉」。當前環球主要經濟體開
始進入利率上升周期，發行人民幣債券的成本與其他貨幣例如美元相比相對下降，有利推動更多
發行人來港發行境外人民幣點心債。（ｂｎ）

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