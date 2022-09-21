阿里巴巴減持２３﹒２萬股快狗打車，套現約１４８萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》據港交所股權披露顯示，阿里巴巴（０９９８８）在９月１５

日披露，於場內以平均價６﹒３５７２元，減持２３﹒２４萬股快狗打車（０２２４６）股份，

套現１４７﹒７４萬元。最新持股量由１４﹒０３％降至１３﹒９９％。（ａｃ）



