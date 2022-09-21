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即市新聞

21/09/2022 16:03

《小傳日記》政府積極考慮「０＋７」方案，旅遊業界唔太ｂｕｙ？

　　《小傳日記》本港疫情逐步受控，政府早喺８月中旬推出「３＋４」嘅隔離安排，即係３日
酒店隔離，另外４日係居家隔離，呢個措施至今實行超過一個月。特首李家超噚日話，近期確診
數字回落，政府對疫情走勢感到正面，並積極研究緊「０＋７」檢疫安排，即係取消入境旅客酒
店檢疫，改為７日居家醫學監測。
　　不過，旅遊業界似乎仲未好滿意呢個新安排。旅議會總幹事楊淑芬今日接受訪問嗰陣話，即
使將檢疫縮減到「０＋３」，未必對業界有幫助。只要仍然要求旅客登機前持有４８個鐘內核酸
陰性證明，都唔會有消閒旅客嚟香港，認為新措施只係幫助港人外遊，希望當局取消所有檢疫措
施。
　　李家超曾經提到，點樣同病毒共存，以減低人類生命生活風險，先係往後策略重點。依家吹
緊阿爺二十大嗰陣會進一步放寬防疫政策，甚至可能達成通關添。政府近期嘅防疫措施都無之前
咁緊，遲啲取消晒所有檢疫安排嘅話，對本地零售股如周大福（０１９２８）、周生生
（００１１６）、六福（００５９０）等相信會有幫助，餐飲股到時都要ｍａｒｋ實呀！
　　至於航空股，國泰（００２９３）自從「０＋７」措施嘅消息傳出之後，股價都開始再起飛
，今日最高更加升到９﹒２銀，走勢ｋｅｅｐ住上。當然，股價升到接近嚴重超買喇，現階段唔
係入手時機，等佢回到２０天線附近再買都未遲呀！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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