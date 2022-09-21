【企業盈警】毅興行（１０４７）料年度純利按年跌３５﹒５％

《經濟通通訊社２１日專訊》毅興行（０１０４７）預期，截至今年６月底止年度，錄得純

利不多於５８００萬元，按年跌３５﹒４６％。該變動主要由於２０２１至２０２２年度環球局

勢複雜多變，地緣政治局勢緊張，整體市場經濟疲弱；及由於經濟環境不明朗，於本年度內客戶

下單審慎並採取低存貨策略，此兩項因素引致集團之整體銷量及總營業額均有所下跌。（ｈｙ）

