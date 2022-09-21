【議息前瞻】安聯投資：聯儲局別無選擇，最低限度加息７５點子

《環富通基金頻道２１日專訊》安聯投資全球固定收益首席投資總監Ｆｒａｎｃｋ

Ｄｉｘｍｉｅｒ預計，美聯儲公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議將加息７５點子，但亦不排除大

幅加息１００點子。面對通脹日益蔓延，美聯儲別無選擇，只能提高利率以抑制通脹，並加快貨

幣政策正常化的進程，即聯邦基金利率可能超越中性利率水平。鑑於近期債券收益率和市場預期

的上調，預計本次會議不會給市場帶來意外。



＊物價續漲迫使美聯儲猛加息，勢要令通脹回到２％目標＊



美聯儲主席鮑威爾在８月的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ研討會上就美聯儲對抗通脹的決心發

放了非常堅定的信息，但自此之後，通脹卻再次出乎意料地上升，８月份消費者物價指數

（ＣＰＩ）按年升８﹒３％，高於市場預期的８﹒１％；核心ＣＰＩ按年升６﹒３％，同樣高於

市場預期的６﹒１％，７月份的核心ＣＰＩ為５﹒９％。這些數據給了美聯儲充分的理據推行其

快速並大幅調整利率的戰略。物價持續上漲並已對經濟構成影響，進一步迫使美聯儲加快貨幣政

策正常化的進程，即聯邦基金利率可能超越中性利率水平，並考慮採取更具限制性的政策。

通過迅速而有力的行動，美聯儲的目標非常明確，針對需求和就業施加壓力，以打破物價和

工資螺旋價格效應，並控制通脹回到２％的目標，在達標成功在望之前，利率仍將維持在高水平

。如果日後經濟環境顯著惡化，則會下調利率。就目前而言，儘管有跡象顯示房地產市場出現放

緩和調整，但美國經濟仍具韌性。美國８月ＩＳＭ製造業指數為５２﹒８，與７月持平。美國８

月服務業的增長加速，ＩＳＭ服務業指數從７月的５５﹒４升至８月的５６﹒９，美國家庭正在

用他們的儲蓄來支持消費。



＊加息１００點子機會達三成，聯邦基金利率明年底將超４％＊



因此，預計ＦＯＭＣ會議將加息７５點子。然而，由於美聯儲不會在１０月舉行會議，不排

除美聯儲將會採取更大的行動，即大幅加息１００點子。這個預測仍然在共識範圍內，市場預期

加息７５點子的機會達到七成，而加息１００點子則為三成。

美聯儲對聯邦基金未來路徑的最新預測應表明聯邦基金利率到２０２３年底將超過４％。鑑

於近期債券收益率向上調整，以及市場預期將驗證聯邦基金利率在２０２３年第二季度達到

４﹒２５％至４﹒５０％ 的高峰，因此本次會議不會給市場帶來意外。（ｗａ）

