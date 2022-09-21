【聚焦人幣】人幣中間價貶６８點，報６﹒９５３６續刷２５個月低

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５３６，
較上個交易日跌６８點子，錄四連貶，續刷２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低，上個交
易日報６﹒９４６８。
美國聯儲局即將於當地時間周三（本港時間周四凌晨）公布利率決策，投資者料會迎來至少
７５個基點的加幅，美元再現強勁升勢，美匯指數周二（２０日）於紐約尾盤再上１１０﹒１９
，漲０﹒４１％，接近２０年高位。在加息提振下，美元有望連續第５周上漲。分析指，美元只
有在通脹觸頂時才會走低。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９５３６ ＋６８﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９６４１ －３００﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８７９１ －２２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８５９ ＋７﹒９０
１英鎊╱人民幣 ７﹒９５７５ －３０３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８２０ －１５２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１３２５ －３１９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９５８１ －５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２５５７ ＋１３３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２３２９ －３９９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２５ ＋７﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７５１４ ＋３３５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２９９ －１０﹒００
１人民幣╱韓元 １９８﹒５２００ －３１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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