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21/09/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶６８點，報６﹒９５３６續刷２５個月低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５３６，
較上個交易日跌６８點子，錄四連貶，續刷２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低，上個交
易日報６﹒９４６８。
　　美國聯儲局即將於當地時間周三（本港時間周四凌晨）公布利率決策，投資者料會迎來至少
７５個基點的加幅，美元再現強勁升勢，美匯指數周二（２０日）於紐約尾盤再上１１０﹒１９
，漲０﹒４１％，接近２０年高位。在加息提振下，美元有望連續第５周上漲。分析指，美元只
有在通脹觸頂時才會走低。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９５３６　　＋６８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９６４１　－３００﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８７９１　　－２２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８５９　　　＋７﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９５７５　－３０３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８２０　－１５２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１３２５　－３１９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９５８１　　　－５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２５５７　＋１３３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２３２９　－３９９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２５　　　＋７﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７５１４　＋３３５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２９９　　－１０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９８﹒５２００　　－３１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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