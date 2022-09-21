【新冠肺炎】全國增本土陽性６０８宗，黑龍江佳木斯延長靜默管理

《經濟通通訊社２１日專訊》內地昨日（２０日）新增本土陽性繼續回落至６０８宗。國家

衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例１６６宗。其中境外輸入病例４３宗；本土病例１２３

宗（貴州５７宗，四川２８宗，西藏１３宗，黑龍江９宗，雲南５宗，天津３宗，廣東３宗，海

南２宗，浙江１宗，山東１宗，河南１宗），含１８宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死

亡或疑似病例。

全國新增無症狀感染者５８１宗，其中境外輸入９６宗，本土４８５宗（西藏１５５宗，貴

州１３１宗，黑龍江１０２宗，四川２７宗，新疆１１宗，廣西１０宗，湖北９宗，天津８宗，

河南８宗，甘肅５宗，青海５宗，寧夏４宗，山東２宗，廣東２宗，雲南２宗，河北１宗，浙江

１宗，江西１宗，陝西１宗）。



＊黑龍江佳木斯市延長城區靜默管理７天＊



黑龍江省佳木斯市應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作領導小組指揮部發布通告，經專家分析研

判，決定自２０２２年９月２１日早５時起，延長佳木斯市城區靜默管理７天。靜默管理期間，

除核酸檢測、醫療救護、城市保供等工作人員外，全體居民居家，小區封閉管理。（ｃａ）

