《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊嚴重超賣可博反彈，瑞郎難受惠大幅加息

《廣匯論勢》本周金融市場焦點集中在聯儲局的議息會議，加息０﹒７５厘已是市場共識，

加息１厘亦多少已反映。美國８月份通脹放緩至８﹒３％，生產者價格指數按年升幅由９﹒８％

急降至８月份的８﹒８％，聯儲局加息０﹒７５厘的機會較大。

Ｆｅｄｗａｔｃｈ顯示，利率期貨投資者預期，聯儲局今晚加息０﹒７５厘的機會率達到

８２％，屆時聯邦基金利率將會升到３至３﹒２５厘，１１月加半厘機會率為６０﹒７％，１２

月再加半機會率只有４５﹒７％，加０﹒２５厘機會率為３７﹒６％，由此可見，市場認為聯儲

局在今年底將會減慢加息步伐（鮑威爾早已提及），若然餘下三輪貨幣政策會議的加息幅度，皆

符合市場最高機率，則聯邦基金利率在今年底將達到４﹒２５至４﹒５厘。



＊息差因素繼續影響匯率表現＊



然而，這畢竟只是投資者的看法，聯儲局對通脹及經濟前景的觀點才最重要。今晚重點是看

當局發布的最新經濟預測，及其如何看待未來的通脹變化。不過，即使聯儲局未來減慢加息步伐

，由每次加０﹒７５厘放緩至半厘，甚至只是０﹒２５厘，在當局表明加息周期快將結束之前，

息差因素仍在左右非美貨幣的表現。目前貨幣的強弱主要受息差影響，繼而就是看加息對相關經

濟體的負面影響，能承受加息壓力者勝出，當經濟表現轉差後，投資者就會關注哪個國家最快減

息去支持經濟增長，而相關的貨幣亦會受惠，全球政局的變化亦會在某刻對匯市產生影響。



＊瑞士央行料再加息０﹒７５厘＊



除聯儲局外，英倫銀行（ＢＯＥ）亦將議息日期由上周四改為本周四，同日兩個負利率國家

－日本及瑞士亦將議息。預期ＢＯＥ將會加息半厘，日本央行則維持現行負利率水平，但市場預

期瑞士央行（ＳＮＢ）將會大袖幅加息０﹒７５厘，令指標利率達到０﹒５厘，拋離負利率水平

。ＳＮＢ在６月份議息會後將指標利率大幅上調半厘至負０﹒２５厘，在會後聲明中預期能源價

格仍會高企，但不會導致主要經濟體出現能源短缺，經濟的正面發展應可持續。

ＳＮＢ雖然認為，能源及食品價格上升，加上供應出現樽頸，高通脹將會維持一段時間，但

最重要是，這些導致高通脹的因素中期將會消退。不少國家已經採取緊縮貨幣政策，通脹應逐步

返回較溫和的水平。

然而，全球經濟將會面對明顯的風險，通脹進一步上升將會對實際收入及消費者需求造成打

擊。與此同時，高通脹或隨著價格二次效應而變得根深柢固，在其他國家需要以強硬的貨幣政策

去回應，但不可忽視的是俄烏克蘭戰爭與疫情導致經濟增長減慢的風險。



＊歐元兌瑞郎或下試０﹒８７＊



不過，ＳＮＢ認為瑞士經濟今年仍然維持有利的發展形勢，去年第四季ＧＤＰ增長放緩後，

今年首季增長低於２％，第二季表現預料仍然正面，且勞動力市場亦持續改善，預期今年全年

ＧＤＰ增長２﹒５％，失業率仍然低企，８月份失業率維持在２％的２００１年１１月以來最低

，通脹率為３﹒５％，但卻是１９９３年８月以來最高，ＳＮＢ有必要加息以壓制通脹。市場預

期ＳＮＢ將於明天的議息會議大幅加息０﹒７５厘，將指標利率由負０﹒２５厘上調至正０﹒５

厘。即使如此，加息０﹒７５厘後，瑞郎仍然只是日圓以外最低息的主要非美貨幣。

不過，瑞士與日本並無密切貿易往來，根據瑞士聯邦統計局的數據，２０２１年，瑞士對歐

洲的進出口分別佔６１％及４７％，對亞洲則分別佔２１％及３２％。以國家劃分，德國是瑞士

最大雙邊貿易夥伴，瑞士對德國進出口額分別為５７１億及５０６億瑞郎，美國則為第二大貿易

夥伴，瑞士對美國進出口額分別２２２億及５７７億瑞郎，日本與瑞士的貿易關係不在十大，故

此，瑞郎兌日圓的匯價是被動的，由於歐盟是瑞士的主要對外貿易夥伴，ＳＮＢ最關注的自然是

歐元兌瑞郎匯價表現。



＊美元兌瑞郎有望上破橫行區＊



歐元兌瑞郎目前已跌至０﹒９５水平，雖然與ＳＮＢ在２０１５年初宣布放棄捍衛１歐元兌

１﹒２０瑞郎後，匯價曾見的低位０﹒８７００相差約８００點子，但歐洲央行與ＳＮＢ的加息

步伐相近，而歐洲面對能源短缺問題，今冬能否安然渡過仍未知，瑞郎此刻卻可擔當避險貨幣角

色，歐元兌瑞郎下試０﹒８７００非無可能。

歐元兌瑞郎雖然走弱，但美元兌瑞郎卻傾向進一步走強，挑戰２０１０年８月以來形成的橫

行區頂部阻力１﹒０３４７，０﹒８７５６則為橫行區支持位。現時歐洲政經形勢皆不利歐元，

加上歐元兌美元走弱，情況與２０１４年中至２０１５年初相似，ＳＮＢ直接入市干預瑞郎匯價

機會微，而在美瑞息差持續擴大下，美元兌瑞郎有望上破上述大型橫行區頂部１﹒０３４７，量

度上升目標為１﹒１９３８。



＊英倫銀行料加息半厘壓通脹＊



至於英倫銀行，雖然市場預期會加息半厘，但與美息仍有顯著差距，英國通脹率雖由７月份

１０﹒１％的４０年高位回落，但８月份仍高達９﹒９％，而ＢＯＥ亦預告英國將會陷入經濟衰

退，令英鎊受壓。至於蘇格蘭有意發動在明年舉行脫英公投，筆者雖認為可行性不大，但在這個

不明朗因素困擾下亦令鎊匯反彈乏力。

不過，英鎊兌美元現處幾十年來的低位，對於長線投資者而言較有利，短炒則不論揸沽，只

要訂好止蝕位，閣下喜歡買就買，沽就沽，個人則傾向等待時機及買入訊號出現後順勢入市。９

月初，英鎊兌美元的９日ＲＳＩ跌至１８的嚴重超賣水平後反彈，惟兩度升破２０日ＳＭＡ後皆

未能突破，其後更重拾跌勢，現時９日ＲＳＩ降至２７，但月線圖９ＲＳＩ已降至１７，是

２００７年金融海嘯以來最低，反映英鎊兌美元中長線已嚴重超賣，我仍然預期，美元的強勢傾

向在今年底結束，英鎊兌美元先上望１﹒１７６０，其後是１﹒２３００，之後是１﹒２６７０

及１﹒３０００。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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