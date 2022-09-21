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即市新聞

21/09/2022 09:45

【聚焦人幣】人幣中間價續創新低，即期開市貶１４７點穿７﹒０２

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５３６，
較上個交易日跌６８點子，錄四連貶，續刷２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低，上個交
易日報６﹒９４６８。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１４７點子，報７﹒０２７８，開盤後不久，
跌幅擴大至７﹒０３４６，暫創２０２０年７月６日以來逾兩年新低；上個交易日即期匯率收盤
報７﹒０１３１。
　　美國聯儲局即將於當地時間周三（本港時間周四凌晨）公布利率決策，投資者料會迎來至少
７５個基點的加幅，美元再現強勁升勢，美匯指數周二（２０日）於紐約尾盤再上１１０﹒１９
，漲０﹒４１％，接近２０年高位。
　　瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，在人民幣跌破７元心理關口後，迄今為止人民幣
沒有出現單邊貶值。數據改善給人民銀行贏得評估經濟形勢的時間，並在１０月中旬中共二十大
會議前夕優先維穩人民幣匯率。
　　人民銀行貨幣政策司發表文章稱，當前利率水平總體上處於合理區間，真實利率略低於潛在
實際經濟增速，處於較為合理水平，是留有空間的最優策略。（ｊｔ）

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