  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/09/2022 11:32

【內房困局】據報人行廣州分行鼓勵轄內推二手房「帶押過戶」模式

　　《經濟通通訊社２１日專訊》繼調整二手房限售、優化「認房認貸」政策後，近期長三角多
個城市又推出二手房「帶押過戶」政策，以簡化交易流程進一步激活市場。據《２１世紀經濟報
道》指，人民銀行廣州分行也已跟進，日前向轄內銀行機構下發通知，提出要充分認識推廣「帶
押過戶」的意義，推廣「帶押過戶」需兼顧便利性與資金安全，同時鼓勵結合實際探索「帶押過
戶」模式。
　　人行廣州分行下發的《關於鼓勵推廣二手房「帶押過戶」模式有關事宜的通知》要求，各金
融機構要積極優化完善業務流程，提升辦事效率，結合各地實際，與不動產登記中心、第三方機
構建立業務合作關係，形成具體操作規程或者業務指南，並做好相關業務人員的培訓和客戶宣講
等工作。
　　「帶押過戶」是指賣家存在抵押的房產若要上市交易，不用先還清原來的房貸就可完成過戶
、抵押、發放新的貸款。在此之前，內地二手房交易普遍要求賣方（原房主）先解押才能辦理過
戶手續，而解押則意味需要先還清按揭貸款。分析稱，「帶押過戶」可以大大節約時間與金錢成
本（主要是原房主），同時提升二手房交易安全性。從已經官宣的幾個城市來看，南京、蘇州、
濟南、昆明等均已有成功案例。（ｗｌ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/09/2022
中聯通遭美列國安威脅黑名單兼5G上客減慢　中移動中電信更值博？
人氣文章財經熱話21/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指萬八以下有支持 同你講中遠海能點部署
人氣文章財經熱話21/09/2022
【騰訊減持？】股價跌逾3年半低　或須減持系內股份撐股價？
人氣文章大行報告21/09/2022
【大行炒D乜】券商點睇餐飲股？一click就知道
人氣文章開市Good Morning21/09/2022
熊麗萍料騰訊減持旗下股份僅時間問題　暫不急於買入科技股
人氣文章財經熱話21/09/2022
【虛幣世界】議息前加密貨幣回落，比特幣失守19000美元關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金