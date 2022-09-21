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21/09/2022 09:03

【大國博弈】中聯通美洲公司等電信商被列ＦＣＣ「安全風險清單」

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國監管機構聯邦通信委員會（ＦＣＣ）２０日將中資電信企
業中國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）美洲公司、太平洋網絡（００５４３）及旗下
全資子公司ＣｏｍＮｅｔ，列入對美國國家安全構成威脅的實體清單。
　　委員會表示，這些公司受到中國政府的利用、影響及控制，具有相關的國家安全風險，擔憂
有關公司沒有能力應對中方的通信攔截要求。美方今年早些時候以國家安全為由，撤銷了這些公
司在美國的營運牌照。
　　委員會去年３月將華為、中興通訊（００９８１）（滬：６８８９８１）、海能達
（深：００２５８３）、海康威視（深：００２４１５）、大華科技（深：００２２３６）列入
涵蓋清單，意味著ＦＣＣ每年８３億美元的通用服務基金將不再用於購買或維護這些公司的產品

　　值得留意的是，加上之前已被ＦＣＣ「點名」的中國電信（００７２８）
（滬：６０１７２８）及中國移動（００９４１）（滬：６００９４１），中國三大電信運營商
全部上榜。
　　中國駐華盛頓大使館今年曾表示，ＦＣＣ濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下，再次惡
意攻擊中國電信營運商，美國應立即停止對中國企業的無理打壓。（ｃａ）

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