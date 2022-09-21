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21/09/2022 14:31

【新冠肺炎】歐盟商會：中國國門緊閉，歐洲企業漸失信心

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國歐盟商會（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｈａｍｂｅｒ）警告，
歐洲企業對中國逐漸失去信心，中國作為投資目的地的地位正在削弱，中國防疫政策缺乏靈活性
和執行狀況不一是關鍵因素。
　　商會主席伍德克（Ｊｏｅｒｇ　Ｗｕｔｔｋｅ）在最新《歐盟企業在中國建議書》致辭指，
當世界其他地區已基本恢復疫情前「常態」，中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛
在的契機，令有意將既有投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。
　　報告指出，中國應避免反覆無常的政策轉變，深化與歐盟的合作，並增加國際航班，而歐盟
則應積極主動與中國接觸，拒絕脫鈎的呼聲。
　　報告提及歐盟企業在華面對５大困難，包括：１）國有企業改革停滯不前，政策制定經常「
一刀切」；２）疫情防控政策不夠靈活，執行不一致；３）多樣性降低，外籍人士加速離開中國
，交流機會減少，增加誤解風險；４）商業的政治化色彩日漸濃厚；５）供應鏈戰略正變。
　　伍德克稱，過去一年中國和世界其他國家之間出現鮮明的對比，在其他國家仍然致力於全球
化之際，中國繼續把焦點放在國內。世界與群體免疫共存，而中國則是要等到世界擺脫
Ｏｍｉｃｒｏｎ，當然這是不太可能的。商會仍然希望在下月１６日中共二十大召開之後，中國
能夠放鬆入境隔離限制。（ｃａ）
　
　

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