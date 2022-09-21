《拆局麒想－林嘉麒》比亞迪電子再獲電子煙生產許可，有望翻身？

《拆局麒想》近日比亞迪電子（００２８５）宣布旗下子公司惠州比亞迪電子有限公司及深

圳比亞迪電子有限公司均獲得了由國家煙草專賣局頒發的《煙草專賣生產企業許可證（電子煙代

加工企業）》。截至目前，比亞迪電子已獲得３張電子煙生產許可證。今年初，中國政府發布了

新的電子煙國家標準，要求製造電子煙產品的公司必須獲得生產許可證，全國統一電子煙交易管

理平台亦正式運行。平台上線後，取得煙草專賣許可證的電子煙相關生產企業、批發企業和零售

經營主體，可上平台進行交易會員註冊登錄，熟悉平台各項功能操作，開展相關交易及進出口備

案。據非正式數據，全國現有３７家電子煙品牌，至少８０款產品通過審批獲准上市。



電子煙行業發展，的確前景可期，持續在高速增長。據艾媒諮詢，全球電子霧化零售規模保

持高增長，預測２０２２年全球加熱不燃燒產品（ＨＮＢ）行業零售規模高達３１３﹒７億美元

，同比增長４９％。另外，根據《２０２２年電子煙產業出口藍皮書》數據顯示，２０２２年全

球電子霧化設備市場規模將達１０８０億美元，同比增長３５％。因此，比亞廸電子發展此業務

是很合理。公司去年全年業績也有提及：「旗下子公司獲得由國家煙草專賣局頒發的《煙草專賣

生產企業許可證》，有望在該領域迎來新的發展機會。」老實說，著墨不多，只是寥寥數句，畢

竟只是剛起步階段。而今次半年業績中，也沒有細仔提及發展，項目大包圍放入新型智能產品業

務，此業務整體錄得收入約為６９﹒１７億元（人民幣．下同），佔整體收入１５﹒８３％，同

比增長３７﹒９５％。事實上，比亞廸業務以手機部件、模組等收入為主，今年上半年收入達

４３６億元，佔總收入９９﹒８％。新業務的發展就算有多高速，經營溢利暫時貢獻有限，何況

電子煙業務剛起步，生產許可證也是今年才拿到手，起廠房也要時間吧，短期應該沒有甚麼成績

。不過，當審視過公司今年上半年期內毛利下降高達２３﹒９４％至２３﹒２８億元，毛利率由

２０２１年上半年約６﹒８７％大幅下降至期內約５﹒３３％後，就會發覺電子煙業務對其未來

的重要性。



現時在香港上市同樣有電子煙業務的有思摩爾國際（０６９６９）及中國波頓

（０３３１８）。前者上半年度在電子霧化設備及組件的營業額５０﹒９３億元，後者在電子煙

產品收入為７億元，兩者分別持有５張及１張的電子煙生產許可證。當然，每張許可證帶出的收

入不盡同，要看生產線規模。假設以思摩爾推算，比亞廸電子的３張許可證或可引進年收入達

３０億元。當然，以２０２１年比亞廸電子年收入８９０億元比較，３０億元是微不足道。不過

，以毛利率計算就非同少可。思摩爾及波頓今年上半年的毛利率高達分別４７﹒９％及

３６﹒４％，反觀比亞廸電子只有５﹒３％。假如公司的電子煙業務「動起來」，整體毛利率將

會大大改善，前景會變得不一樣。當然，國家政策上也要關注，皆因《電子煙》國家標準將在

１０月１日起實施。在新規範下，鑑於水果、食品、飲料等調味電子煙和無菸鹼電子煙對未成年

人具有較強的吸引力，容易誘導未成年人吸食，標準明確規定不應使產品特徵風味呈現除煙草外

的其他風味，並明確要求「霧化物應含有煙鹼」，即不含煙鹼的電子煙產品不得進入市場銷售。

嚴格的新標準，對電子煙產品需求或會出現下跌。不過，對於個別公司如比亞廸電子的盈利變化

或可大改變，長線確實可憧憬。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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