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即市新聞

21/09/2022 09:06

《樓市亮話－湯文亮》未賣樓先送車位

　　《樓市亮話》有過氣地產商銷售部主管同我傾計，佢話在不利地產消息鋪天蓋地之下，二手
樓業主不斷減價，爭奪為數不多的本土購買力，對於新樓銷售部主管來說，真的是一個挑戰，而
且高成數回贈可一不可再，不少人話不會買新樓，因為在過去幾年，不少買了新樓的人都要蝕讓
，其實，如果將回贈扣除，不少蝕本賣樓的業主都是賺了錢。不過，傳媒是不會報道，所以，大
多數人認為現在賣半新樓的人輸到發癲。
　
　　一般人認為，世事如棋局局新，其實，世事亦好似棋局，是有跡可尋。我同過氣佬倌講，如
果要促銷新樓，要大膽一些，在未賣新樓之前，就送車位給那些有實力的潛在買家，過氣佬倌話
我痴線，無端端送一個幾百萬車位俾人，都唔知點同老闆交代。我話不但不用交代，而且老闆會
大讚。
　
　　現在美國打算通過台灣政策法，其中一個條款是無償向台灣政府提供６５億美元軍備，台灣
人知道，無償是最貴的，因為無償的軍備，並不是台灣需要的，而且，那些軍備可能已經源遠悠
長，不適合現代戰爭。所以，台灣要繼續購買升級版本，以及付無償軍援的維修費，幾年過去，
美國不但可以多賣武器，而且打算去庫存的軍火有人俾維修費，而是是很昂貴的維修費。
　
　　地產商未賣樓先送車位，當然不會是那些當眼，又很容易泊的車位，而是在停車場內三尖八
角地方的車位，而且要交很昂貴管理費，例如，原本每月管理費是３０００元，就要交
３００００元。不過，車位業主如果買地盤新樓，就可以降價至３０００元，無償收了車位的業
主，買樓是遲早的事，就好似台灣一樣，收了６５億美元軍援，不但要俾昂貴維修費，日後仲要
買唔知幾多億美元軍備。所以，世事如棋局，未賣樓先送車位亦有跡可尋。
　
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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