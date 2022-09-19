《股海恒言－葉澤恒》內地煤炭業具利好發展因素

《股海恒言》今年內地天氣異常炎熱，導致用電量需求大增，同時推動燃煤發電；加上俄烏

衝突令能源供應緊張，均有利煤炭價格，而且煤炭企業亦開始轉型，有利其多元化業務發展。



＊內地高溫天氣增加燃煤發電需求＊



根據中國人民網及中國中央氣象局資料，今年夏季，中央氣象台連續４１日發布高溫預警。

由於高溫天氣持續，用電量相繼上升。據中國國家能源局公布，內地７月全國用電量達到約

８﹒３千億千瓦兆，按年升６﹒３％，較６月份的升幅上升１﹒６％。當中以居民及服務業的用

電量升幅最大，分別按年升２６﹒８％及１１﹒５％，達到約１﹒５千億千瓦兆及１﹒６千億千

瓦兆。

內地天氣持續炎熱使燃煤發電需求增加，令燃煤電廠煤庫存下降，預料煤炭需求於今個冬季

更為殷切。據中國新華社報道，中國國務院副總理韓正近期強調要保持能源供應穩定，要求採取

措施以防止出現拉閘限電。因此，今年內地積極鼓勵挖掘煤炭，帶動７月內地煤炭生產量按年升

逾１６％至３﹒７億噸。累計今年首七個月，內地煤炭生產量按年升１１﹒５％至２５﹒６億噸

。



＊歐洲國家搶購煤炭推高國際價格＊



俄烏衝突於今年２月爆發後，歐美與俄羅斯關係惡化，俄羅斯逐步停止向歐洲供應石油及天

然氣。因此，部分歐洲國家早前宣布重新啟動燃煤發電。據金十新媒體報道，歐洲國家開始向亞

洲區國家印尼及中亞國家哈薩克搶購煤炭，刺激國際煤炭價格上升。據中能傳媒能源安全新戰略

研究院的分析指，內地上半年進口煤炭量約１﹒２萬噸，按年跌１７﹒５％。在國際價格急升下

，內地企業使用內地煤炭量上升，有利內地煤炭價格走勢。



＊內地煤炭企業亦趨向發展新能源發電＊



由於內地近年持續推動可再生能源發展，中國國家發改委於去年６月印發了《關於請提供利

用採煤沉陷區受損土地發展光伏發電有關情況的通函》，《通函》指出，當煤炭礦場開挖完成後

，可以先進行評估，研究該範圍是否適合發展光伏或風能。待有關評估完成後，煤炭企業可以根

據有關結果，選擇在該土地上發展光伏或風能，從而令煤炭企業的業務多元化。



＊總結＊



內地天氣持續炎熱，加上歐洲重啟燃煤發電以減少受俄羅斯停止供應天然氣及煤炭的影響，

對內地煤炭需求帶來推動作用。同時，內地煤炭企業未來可在開挖完成的煤炭礦場發展風電或光

伏。因此，內地煤炭企業的中長線前景可持樂觀態度。



＊資料來源：中國人民網、中國中央氣象局、中國國家能源局、中國新華社、中國國務院、中國

國家發改委、金十新媒體、中能傳媒能源安全新戰略研究院

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與內地煤炭業相關股份＊



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