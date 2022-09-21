【新冠疫苗】港府已收到復必泰幼兒配方新冠疫苗認可申請

《經濟通通訊社２１日專訊》政府表示，已收到復必泰幼童配方新冠疫苗的認可申請，將交

由顧問專家委員會審核及向醫務衞生局長提交意見，亦重申本港提供的２款疫苗均能安全有效地

減低因感染新冠病毒，而導致重症和死亡的風險，呼籲家長切勿遲疑，盡早安排為子女打針。

（ｂｎ）

