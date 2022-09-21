【香港政情】立法會第３次前廳交流會因疫情關係而延期舉行

《經濟通通訊社２１日專訊》行政署表示，鑑於本月上旬整體疫情趨勢，為審慎起見，香港

政府與立法會同意第３次前廳交流會延期舉行。

發言人稱，政府會繼續留意整體疫情趨勢，以決定下一次前廳交流會的舉行日期。

行政長官李家超７月時提出，每個月由司長或副司長帶領５至６名局長到立法會舉行「前廳

交流會」，與議員討論不同政策範疇。（ｃｌ）

