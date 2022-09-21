【新冠疫苗】盧寵茂明日同時接種新冠疫苗及季節性流感疫苗

《經濟通通訊社２１日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂明日下午１２時１５分將在西灣河普通

科門診診所同時接種２０１９冠狀病毒病疫苗和季節性流感疫苗。

醫務衞生局常任秘書長陳松青、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、醫院

管理局主席范鴻齡和前線醫護人員亦會一同響應接種２０１９冠狀病毒病疫苗和╱或季節性流感

疫苗。（ｃｌ）

