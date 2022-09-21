【外圍經濟】基金經理目光轉移，再次盯上債券

《經濟通通訊社２１日專訊》位處十年高位的美國國債收益率，現正吸引著從貝萊德到東方

匯理的大型基金經理注意，他們堅信該資產類別將在下一次經濟衰退中提供對沖商品。

市場預料聯儲局在今次會議將加息０﹒７５厘，短期美國國債自２００７年以來首次以接近

４厘進行買賣。

分析指，儘管無法解決今年債務投資組合中幾乎兩位數損失的問題，但市場認為，債券現在

處於更好的位置，可以在未來的經濟衰退中取得收益。（ｒｃ）

