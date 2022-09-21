【外圍經濟】澳洲儲備銀行從量化寬鬆計劃中獲得了好處

《經濟通通訊社２１日專訊》分析指出，澳洲儲備銀行從其量化寬鬆計劃中獲得了好處，儘
管持續的成本可能會令政府有一段時間無法獲利。
澳洲儲備銀行在審視其１５個月的債券購買計劃後表示，該政策降低了政府債務發行的成本
，令稅收收入增加。不過最終成本只有債券在２０３３年到期後才知道。
澳洲儲備銀行重申，打算在制訂政策時加強考慮各種情況的方式，尤其是在涉及諸如債券購
買之類的非常規措施的情況。（ｒｃ）
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