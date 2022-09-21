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21/09/2022 07:53

《國企紅籌》君實生物（０１８７７）藥物拓益醫肺癌上市申請獲批

　　《經濟通通訊社２１日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，收到國
家藥品監督管理局簽發藥品註冊證書，商品名拓益的特瑞普利單抗聯合化療一線治療非鱗狀非小
細胞肺癌的新適應症上市申請獲得批准。
　　該集團指，特瑞普利單抗的６項適應症已於內地獲批，至今已在全球開展超過１５個適應症
的３０多項臨床研究。（ｗｈ）

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