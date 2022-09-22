《匯市走勢》鷹派加息推動美元登２０年高位，美匯衝破１１１大關

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局當地時間周三（２１日）一如外間預料，繼續加息

７５個基點，基準利率調高至３至３﹒２５厘區間。鷹派立場推動美匯指數在紐約尾盤突破

１１１﹒３５，是２００２年６月以來最高。

分析指，由於加息幅度符合市場預期，因此美元在周三只是有限度上漲，但聯儲局確定將控

制通脹的重要性置於防範經濟衰退之上，其鷹派立場將在未來一段時間繼續推動美元走強。

聯儲局主席鮑威爾暗示，１１月仍會採取緊縮政策。聯儲局預估基準利率在年底前升至

４﹒４厘，由於今年只剩２次議息會，意味仍需要一次過加息７５基點。預計聯儲局明年都不會

減息，通脹要到２０２５年才回落至２％的聯儲局目標。

但亦有分析認為，美元被嚴重高估，美匯年內已升１６％，不排除在中長期有下行風險。

另一方面，俄羅斯總統普京周三頒發局部動員令，料俄烏戰事將升級，打擊歐元穩定。歐元

兌美元重挫１﹒３％至０﹒９８４０，跌至２０年低谷。英鎊亦貶近１％，至１﹒１２７４美元

，再跌至３７年最低。

澳元兌美元挫０﹒８７％至０﹒６６２９。紐元兌美元報０﹒５８３０。美元兌日圓紐約盤

中升至１４４﹒７０，但未破本月初錄得的２４年高位，最新回落至１４４﹒２９。美元兌加元

亦漲０﹒７０％，至１﹒３４５８。美元兌瑞郎報０﹒９６７５。（ｊｆ）

