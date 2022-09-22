《行內行外－梁崇讓》開弓沒有回頭箭！

《行內行外》在２０１３年的９月和１０月，中國國家主席習近平分別提出建設「新絲綢之

路經濟帶」和「２１世紀海上絲綢之路」的合作倡議，簡稱「一帶一路」。習主席在２０１７年

的講話中提及到「中國特色社會主義進入了新時代，做好新時代外交工作……正確認識當今時代

潮流和國際大勢，放眼世界，全球面對的是百年未有之大變局」，並於２０１８年「一帶一路」

的倡議被納入《中華人民共和國憲法》。「一帶一路」並非一個國際合作實體或聯盟，只是以雙

邊或多邊機制和區域合作平台的理念和倡議，加強沿線國家的經濟、貿易和能源等夥伴合作關係

，互助互利，可是這倡議令美國政府感受到中國崛起的壓力愈來愈大，因此美國決定加強對中國

的打壓，同年中美貿易戰正式開始表面化。



＊變本加厲＊



筆者早在２０１６年１２月、２０１７年２月和２０１８年７月在「行內行外」文章公開發

表了「時刻警惕貨幣戰的殺傷力」、「好一個惹火尤物－特朗普」和「貿易戰、貨幣戰、利息戰

、霸權之戰」等多篇文章，２０１８年８月１日在一份報刊發表了「成中美磨心，港經濟受考驗

」已提到美國最終會發動貨幣戰和利息戰，香港因而難以避免受累。２０２０年１月和２０２１

年７月發表了「貿易戰、科技戰、金融戰－－決勝千里」和「貿易、金融、科技、間諜四大戰綫

集港？」再次強調中美磨擦只會愈演愈烈。筆者也多次說明中美磨擦是意識形態和霸權之爭，開

弓沒有回頭箭，拜登政府上任也不會改變美國打壓中國的國策，時至今日事實已證實本工會的文

章所言的並非沒有根據。

追溯２０１９年５月１６日，美國總統特朗普簽署行政命令宣布進入國家緊急狀態，允許美

國禁止外國對手擁有或掌控的公司提供電信設備和服務；其後美國商務部宣布將華為及其７０家

公司列入出口管制實體名單之列，命令未經批准的美國公司不得銷售產品和技術給華為公司，此

舉是針對中國科技和５Ｇ領域的發展。２０２０年清單中還增加晶片製造商中芯國際

（００９８１）和中國無人機製造商大疆等，這次美國還將中海油（００８８３）、中國建設科

技集團ＣＣＴＣ和中國國際工程諮詢公司ＣＩＥＣＣ等三家中國企業列入清單中，從此美國商務

部不斷增加施加貿易限制「實體清單」的數目。

同年美國國會眾議院通過外國公司問責法案，以審核在美國上市的中資企業，其中包括要求

更多額外的披露訊息，如外國公司連續三年未能遵守美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）審計準則，將被禁止在美國任何交易所上市，估計超過１５０間中資公司受到影

響，可見美國只會變本加厲制裁中國所有領域，其意圖阻止中國政經的崛起。



＊針對中企＊



２０２１年拜登上任後，在遏制中國方面仍沿用特朗普的政策，更以國家安全和外交政策以

及協助中國軍方發展量子計算為由，將多家中資企業加入「實體清單」之列，上月美國總統拜登

簽署《２０２２年晶片和科學法案》，法案整體金額達２８００億美元，主要是針對半導體行業

的補貼，其中惠普、英特爾、美光和ＡＭＤ等公司高層也有出席簽署儀式，此做法試圖通過限制

和補貼吸引半導體企業在美國本土設廠，意圖阻止半導體企業在中國設廠增產，逼令其他國家半

導體企業，例如：台積電、三星和ＳＫ海力士等要進行「二選一」歸邊，這明顯再度打擊內地的

晶片業發展，晶片是集成電路的載體，可算是電子產品的心臟，沒有合適的晶片或甚至沒有晶片

，手機、電腦和電器等產品都難於正常運作。

美國打擊內地５Ｇ網絡建設和晶片的發展，其旨意便是阻礙內地科技的發展，上周拜登為了

打擊中國生物科技的發展，以加強美國生物技術的供應鏈安全，並減少對中國的依賴，簽署了關

於推進生物技術和生物製造創新，實現可持續、安全和可靠的美國生物經濟的行政命令，又以威

脅美國國家安全；為了保持美國的優勢，防止敵對國家和競爭對手壯大等理由，再簽署行政命令

限制海外資金在美國投資高科技產業，包括涉及國家產業供應鏈、領先技術、網絡安全，包括人

工智能、清潔能源、生物科技和微電子等等項目，這正是表明美國對中國仍是步步進逼，寸步不

讓，種種法案和行政命令，自然針對中國有關企業，投資市場又再出現震盪，涉及的上市公司，

股價自然下跌。

近幾年手持中資科創企業股份的投資者，心情必然沉重，不知何時美國政府又再出甚麼新招

去打壓。因此中美雙方雖然在審計方向達成監管合作協議，更有消息指９月中旬將在香港進行審

核，首批受審計的公司包括阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）和百勝中國

（０９９８７）等，由於審計需時，其過程和結果仍有待觀察和公布，先不說今次的審計結果如

何？只是這等每年類似的審計，會否變成中資企業和在美上市公司或融資的緊箍咒呢，或又再成

為美國衝擊中資企業股價的殺手鐧呢？有待觀察！



＊集團化聯盟化＊



後記：中美磨擦持續，這幾年的貿易戰和抗疫戰導致全球生產鏈和物流鏈停頓或延誤，引發

了全球通脹，２０２２年俄烏戰爭爆發，美國帶頭發動多國聯盟制裁俄羅斯，並停止俄羅斯以

ＳＷＩＦＴ作為貿易交收渠道，以及凍結俄羅斯美元資產，俄羅斯不甘示弱，作出反制裁，雙方

的制裁導致商品和能源價格急升，通脹加劇，美息口上升，股市下跌等等社會和經濟現象，中美

紛爭和俄烏戰爭持續，可算是對全球經濟的傷害沒完沒了，料比新冠疫情更可怕，更難於防止和

停止。

俄羅斯擁有大量礦產和天然能源，是世界上最大的石油和天然氣輸出國，也是擁有核能的大

國家，俄羅斯是天然氣和能源供應西歐的最大輸出國，現正值歐洲的酷熱天氣，日後寒冬將來臨

，無論空調或暖氣以至生產機械等都需要能源發動，缺乏能源自供的歐洲，其能源價格暴升必然

打擊經濟和民生，更何況今年熱浪帶來的旱災已令全球糧食和農產品減產而推高價格，加上美國

加息打壓通脹令美元上升，造成惡性循環，各國無論在支付進口商品和美元債務帶來的負擔和風

險也越來越大，引致企業經營成本上升，盈利減少，甚至出現虧損，上市公司的股價自然受壓，

甚至宣布破產，這也是近期全球股票市場出現震盪的主要原因之一。

日前歐洲已有多個國家因通脹加劇和擔心冬天缺乏能源而無法提供暖氣，導致市民生活艱難

，而出現群眾上街示威抗議，這會否引起嚴重衝突？甚至引發政權變天危機？木宰羊！相對俄羅

斯而言，有消息指西方嚴厲的制裁，反令俄羅斯對外貿易收入的總額不跌反升，令盧布的需求也

增加，加上本土的資金只能留在俄羅斯投資，樓價和盧布匯價也因此而上升。

「行內行外」提及全球各國出現了集團化聯盟化的方向發展，上周上海合作組織（簡稱上合

組織）在烏茲別克舉行峰會，資料指出上合組織對內遵循「互信、互利、平等、協商，尊重多樣

文明、謀求共同發展」的「上海精神」，對外奉行不結盟、不針對其他國家和地區及開放原則。

由於它的成員大部份為亞洲國家，因此上合組織也被看出試圖減少西方國家影響亞洲事務的一個

平台，據資料顯示，現時所涉及的國家約２１個，其中也包括中國和俄羅斯，成員總面積為約

３６００萬平方公里，約為亞歐大陸總面積的３╱５，人口約３４億，約為世界總人口的４３％

。連同上周曾提及的ＲＣＥＰ組織，合共的覆蓋面範圍所涉及的國家和人口以及經濟體已不算少

了，所謂政經分不開，日後地域集團化和聯盟化的發展方向主導了全球的政經，是否東升西降？

或現時美國的聯盟算盤能否打得響？真值各位加以留意啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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