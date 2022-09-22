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即市新聞

22/09/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美息會看乜？

　　《缸邊隨筆》由於昨晚（２１日）美儲局議息，雖然無乜好講，但點都要講下來應下景。人
匯問題留回明日才續。
　
　　昨晚美息會要看乜！
　
　　（１）加息７５點子，不用看；
　
　　（２）要看美儲局的點陣圖，如顯示在２０２２年底，息在４﹒０％至４﹒２５％，而在
２０２３年，則在４﹒２５％至４﹒５％見頂，市場就會好Ｈａｐｐｙ，如高於４﹒５％，市場
就會唔Ｌｉｋｅ會跌；
　
　　（３）美儲局對縮表的進程，美儲局原定６月起每月縮表４７５億美元，９月起每月縮
９５０億美元，若是，美股應在現水平再下７％。
　
　　加息與縮表有一個共同後果，就是減低美元的流動性。如昨晚美儲局會議中或會後的記者會
有表示，美加息幅度有高於上述者，美股及世界市場會作出反應－－跌、跌、跌。
　
＊儲局估計加息至４﹒５％以上＊
　
　　紐約聯儲局於８月的調查反映，美國人對１年及３年後的通脹預期，有較大幅回下。
　
　　市場對一年後的一眾商品價也預期會回下，而對失業率則預期會升高。綜合起來即是在未來
一年，美通脹應回下，美儲局便不應不踩掣地加息。不過為甚麼仍有分析者認為美息會加至６厘
，而光頭神探麥樸斯估美息會加至９厘？
　
　　估美儲局會加息至６厘、９厘的人，是以美儲局一心為遏通脹而加息。如果通脹率一、兩年
內未能回至２％下，而是頑固地企於４％上時，則美儲局要加息至６％，即通脹上２％，才可將
通脹率在較長時間內壓下。但麥樸斯認為美通脹率於一、兩年內，仍會頑固地企於６％水平，美
儲局真要遏美通脹，就要讓美息企９％水平，才可壓低美通脹率。
　
　　筆者則估美儲局是會加息多於４﹒５％，但又未至６％，原因明天談。
　
　　在美國加息壓力，人匯昨日又破７。擔心嗎？留番予中國領導層去擔心啦！
　
　　美國加息一定對非美元貨幣匯率產生壓力，非美元貨幣的匯價一定要貶下。中國有不少原材
料入口是要用美元計價，人匯貶值了，即是這些原材料價會上升，增加了生產成本。如這個成本
增加不能轉嫁予消費者的話，即是中國企業的邊際利潤會被削減。
　
　　迄今為止，兌美匯計，人匯跌了１０％，日匯跌了４０％，南韓匯跌了３０％。以近月計南
韓貿易逆差跌至６６年來新低，而日本則連續１２個月有貿易逆差。中國？仍有貿易順差！
　
　　要明白？不難理解，以中國入口石油為例，中國則轉而向俄羅斯購油。可以用盧布和人民幣
支付，減少了在這一環節，中國對美元的要求。更誇張的是，在８月份，中國不從美國入口一滴
石油，那就一個仙美元也不用了。少用了美元去外購，那就任憑美匯起，我人匯都可穩坐匯海船

　
　　看到這個，你應知道中美已在匯市上早早開戰了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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