《專家之言－黃德几》潤電逐步轉型至可再生能源，有望受惠政策

《專家之言》內地持續高溫，用電量大幅增加，電力超負荷。國家能源集團表示，內地８月

份發電量首次並連續四日突破４０億度電，月發電量歷史首次達到１２００億度水平，火電燃煤

供應量歷史性突破５０００萬噸。另外，國務院在８月底提出「支持中央發電企業等發行

２０００億元（人民幣．下同）能源保供特別債」，其中首單３００億元能源保供特別債在本月

初成功發行，期限５年，票面利率２﹒６５％，有望藉以緩解中央發電企業的資金壓力，提升能

源保供能力。



＊風電場光伏電站售電量大增，可再生能源淨利潤貢獻增＊



華潤電力（００８３６）為內地主要電企，目前由傳統火電業務逐步轉型至可再生能源，業

務具有增長潛力。今年８月份，集團附屬電廠售電量約為１９７３﹒４８萬兆瓦時，按年上升

２４﹒９％，其中風電場的售電量約２７５﹒３２萬兆瓦時，按年增加４３﹒５％，而光伏電站

的售電量亦增加６﹒７％至約１１﹒５９萬兆瓦時。今年首８個月，附屬電廠累計售電量約

１﹒２４億兆瓦時，按年上升４﹒７％，其中風電場和光伏電站的售電量分別按年增加

１３﹒３％和２０﹒３％。

今年上半年，集團營業額５０４﹒０９億元，按年增加１８％，純利倒退２２﹒５％至

４３﹒７億元，經營利潤下跌７﹒４％至７４﹒１１億元，主要由於附屬燃煤電廠燃料成本大幅

上升，抵銷了其他利好因素。期內，附屬燃煤電廠平均標煤單價為每噸１１３５﹒２元，按年增

長３９﹒７％；平均單位燃料成本為每兆瓦時３３７元，上升３９﹒５％。火電業務虧損（不包

括非現金匯兌損益）為２０﹒２７億元，而２０２１年上半年淨利潤貢獻為８﹒０２億元；可再

生能源業務淨利潤貢獻（不包括非現金匯兌損益）為５２﹒８０億元，按年增加５﹒８％。



＊冀２０２５年前可再生能源裝機佔逾半，可考慮１４元吸納＊



內地為達致「碳達峰」和「碳中和」目標，將繼續推進清潔能源的發展。集團目標十四五期

間（即２０２１年至２０２５年），新增４０００萬千瓦可再生能源裝機，屆時可再生能源裝機

佔比超過５０％。今年６月底，集團運營裝機容量約為６﹒４６萬兆瓦，運營權益裝機容量為約

５萬兆瓦；其中火力發電運營權益裝機容量約為３﹒３７萬兆瓦，佔比６７﹒４％；風電、光伏

及水電運營權益裝機容量合共約１﹒６３萬兆瓦，佔比３２﹒６％，較２０２１年底上升０﹒４

個百分點。

走勢上，目前失守各主要平均線，ＳＴＣ ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，

惟跌至保歷加通道底線後沽壓料減，可考慮１４元吸納，反彈阻力１７﹒４元，不跌穿１２﹒５

元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股

份）



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