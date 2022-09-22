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即市新聞

22/09/2022 18:52

《盤後部署》恒指險守萬八關；騰訊技術走勢弱，何時才見底？

　　《經濟通通訊社２２日專訊》一如市場預期，聯儲局加息０﹒７５厘，惟鮑威爾在議息後表
明「沒有無痛的方式」對抗通脹，鷹派立場推高美元，並令道指大跌逾５００點，錄得６月中旬
以來最低收市價。港股跟隨美股下跌，並曾失守１８０００關。
　　恒指今日低開３６３點，報１８０８０。開市不足半小時，跌幅一度擴大至４７０，低見
１７９６５，之後跌勢沒有加劇，早市走勢較平淡。半日跌３４７點，報１８０９７。午後在
１８０５９至１８１５４窄幅上落，最終險守１８０００關。
　　恒指收報１８１４７，跌２９６點或跌１﹒６１％，主板成交８５１﹒９３億元。國企指數
報６１９５，跌７１點或跌１﹒１４％。恒生科技指數報３６７３，跌６３點或跌１﹒７０％。
　　內地股市報跌。上證綜合指數報３１０８，跌８點或跌０﹒２７％，成交２６９９﹒７９億
元人民幣。深證成份指數報１１１１４，跌９４點或跌０﹒８４％，成交１５６９﹒０６億元人
民幣。
　
＊騰訊跌逾１％，收報２８３元＊
　
　　受美國進取加息的憂慮影響，科技股全日捱沽。ＡＴＭＸＪ全軍覆沒，當中騰訊
（００７００）跌１﹒０５％，收報２８３元。全日成交４９﹒４９億元，並錄得３８１１萬元
資金淨買入。
　　早前騰訊終於有遊戲版號獲批，但對股價刺激作用不大，上日再度傳出會減持美團
（０３６９０）、貝殼（０２４２３）等公司的股份套現，雖然騰訊已發聲明否認，但股價仍收
跌２﹒５２％，反映市場仍看淡騰訊，即使持續獲北水買入，但股價始終未能擺脫弱勢。
　
＊料延續尋底格局＊
　
　　在日線圖上，騰訊上日收市已跌穿８月２日低位２８８元，今日進一步沿著保力加通道底部
下跌，多條移動平均線亦持續下跌，走勢相當疲弱。當然，今日的９ＲＳＩ為２５，意味股價跌
至接近嚴重超賣，短期可能會出現技術性反彈。然而，公司持續受大股東減持的消息困擾，股價
又失守今年及去年的多個重要支持位，走勢一日比一日差。
　　再看騰訊的月線圖，９月尾騰訊暫時跌穿１００個月平均線，自上年以來從未試過失守該條
移動平均線。若今個月真的失守１００個月平均線，而目前市況仍較差，又沒有重大利好消息刺
激，料騰訊會延續尋底格局，投資者不宜沾手。騰訊下一個較關鍵的支持位，相信是２０１８年
１１月的低位２４０元水平。（ｅｒ）

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