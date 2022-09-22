【國際要聞】美國總統拜登首度會晤英揆卓慧思，雙方承諾合力挺烏

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登周三（２１日）趁聯合國大會期間，首次與英國
新任首相卓慧思會晤，雙方承諾將共同努力支持烏克蘭，確保那些協力對俄羅斯施壓的盟國能源
安全。他們還將討論英國脫歐後貿易和愛爾蘭邊境相關的棘手問題，以及聯手對抗中國。卓慧思
表示渴望與美國合作，確保「民主取得勝利。」（ｊｆ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|市場動向22/09/2022
高股息低波動 Global X恒生高股息率ETF 9月底派息
|財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】余偉文：若美國持續加息 港銀有機會上調最優惠利率
|FOCUS22/09/2022
【FOCUS】「FED Pivot」淪笑話 市場動盪未到頭
|財經熱話22/09/2022
小鵬推新車股價開倒車 蔚小理光環不再！
|財經熱話22/09/2022
《午市前瞻》專家料大市再試穿萬八點 中海油難大升無謂追
|財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】鄭廣復：聯儲局11月勢再加息75基點 美國經濟衰退機會上升
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰