  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/09/2022 14:55

【國際要聞】美國總統拜登首度會晤英揆卓慧思，雙方承諾合力挺烏

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登周三（２１日）趁聯合國大會期間，首次與英國
新任首相卓慧思會晤，雙方承諾將共同努力支持烏克蘭，確保那些協力對俄羅斯施壓的盟國能源
安全。他們還將討論英國脫歐後貿易和愛爾蘭邊境相關的棘手問題，以及聯手對抗中國。卓慧思
表示渴望與美國合作，確保「民主取得勝利。」（ｊｆ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向22/09/2022
高股息低波動 Global X恒生高股息率ETF 9月底派息
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】余偉文：若美國持續加息　港銀有機會上調最優惠利率
人氣文章FOCUS22/09/2022
【FOCUS】「FED Pivot」淪笑話　市場動盪未到頭
人氣文章財經熱話22/09/2022
小鵬推新車股價開倒車　蔚小理光環不再！
人氣文章財經熱話22/09/2022
《午市前瞻》專家料大市再試穿萬八點 中海油難大升無謂追
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】鄭廣復：聯儲局11月勢再加息75基點　美國經濟衰退機會上升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金