【國際要聞】美國總統拜登首度會晤英揆卓慧思，雙方承諾合力挺烏

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登周三（２１日）趁聯合國大會期間，首次與英國

新任首相卓慧思會晤，雙方承諾將共同努力支持烏克蘭，確保那些協力對俄羅斯施壓的盟國能源

安全。他們還將討論英國脫歐後貿易和愛爾蘭邊境相關的棘手問題，以及聯手對抗中國。卓慧思

表示渴望與美國合作，確保「民主取得勝利。」（ｊｆ）

