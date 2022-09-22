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22/09/2022 15:33

【外圍經濟】菲律賓與印尼央行分別加息５０個基點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》繼美國連續第３度加息後，東南亞各國亦調整貨幣政策，其中
菲律賓央行宣布年內第５次加息，將指標利率上調５０個基點至４﹒２５厘，符合市場預期。
　　此外，印尼央行同樣將利率上調５０個基點，存貸利率皆上調５０基點，分別達到３﹒５厘
及５厘，加幅較市場預期高２５基點。外電分析指，美國大幅加息預示東南亞貨幣的魅力或將進
一步下降。（ｊｆ）

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