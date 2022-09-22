【外圍經濟】菲律賓與印尼央行分別加息５０個基點

《經濟通通訊社２２日專訊》繼美國連續第３度加息後，東南亞各國亦調整貨幣政策，其中

菲律賓央行宣布年內第５次加息，將指標利率上調５０個基點至４﹒２５厘，符合市場預期。

此外，印尼央行同樣將利率上調５０個基點，存貸利率皆上調５０基點，分別達到３﹒５厘

及５厘，加幅較市場預期高２５基點。外電分析指，美國大幅加息預示東南亞貨幣的魅力或將進

一步下降。（ｊｆ）

