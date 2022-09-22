【外圍經濟】菲律賓與印尼央行分別加息５０個基點

《經濟通通訊社２２日專訊》繼美國連續第３度加息後，東南亞各國亦調整貨幣政策，其中
菲律賓央行宣布年內第５次加息，將指標利率上調５０個基點至４﹒２５厘，符合市場預期。
此外，印尼央行同樣將利率上調５０個基點，存貸利率皆上調５０基點，分別達到３﹒５厘
及５厘，加幅較市場預期高２５基點。外電分析指，美國大幅加息預示東南亞貨幣的魅力或將進
一步下降。（ｊｆ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|市場動向22/09/2022
高股息低波動 Global X恒生高股息率ETF 9月底派息
|財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】余偉文：若美國持續加息 港銀有機會上調最優惠利率
|FOCUS22/09/2022
【FOCUS】「FED Pivot」淪笑話 市場動盪未到頭
|財經熱話22/09/2022
小鵬推新車股價開倒車 蔚小理光環不再！
|財經熱話22/09/2022
《午市前瞻》專家料大市再試穿萬八點 中海油難大升無謂追
|財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】鄭廣復：聯儲局11月勢再加息75基點 美國經濟衰退機會上升
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰