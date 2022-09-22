【外圍經濟】瑞士央行上調政策利率７５個基點至０﹒５厘，符預期

《經濟通通訊社２２日專訊》瑞士央行周四（２２日）將政策利率上調７５個基點，至

０﹒５厘，是自２０１１年以來，首次由負利率轉正，符合市場預期。央行暗示會在未來繼續加

息以抗擊通脹。瑞士自２００７年以來只進行過２次加息，央行自２０１５年以來一直將利率維

持在負０﹒７５厘。（ｊｆ）

