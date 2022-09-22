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22/09/2022 17:45

《台股攻略－黃振宇》台股今日收１４２８４點，跌１３９點

　　《台股攻略》美國聯準會宣布加息０﹒７５％並不令市場意外，惟經濟衰退風險升高，隔夜
美股四大指數急挫，台北股市今日（２２日）開低走低，加權指數一度重挫超過２７０點，終場
收１４２８４﹒６３點，跌１３９﹒８９點，成交金額為２０８５﹒３３億元（新台幣．下同）

　　電子權值股方面，台積電一度挫超過２％，創２個月新低，收４６４﹒５元，跌１﹒３８％
，市值重返１２兆元；聯發跌２﹒３％，收５９１元，跌穿６００元大關；鴻海守住平盤價
１０７元。其他電子權值股包括聯電、欣興、和碩及友達跌幅都超過２％，台達電、廣達、大立
光及智邦逆市收紅。航運股亦未能倖免，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海分別下跌６﹒３１％、
３﹒４８％及４﹒６％，收１５６元、６６﹒５元及７４﹒７元。散裝航運業者四維航及台航跌
勢較輕，分別下跌０﹒５３％及０﹒８９％。生技醫療族群方面，北極星藥業－ＫＹ肺間皮癌新
藥解盲成功，股價漲停，刺激新藥股醣聯跟隨亮燈攻頂，晶碩、寶齡富錦及保瑞則急升７％。解
封概念股中，航空雙雄華航及長榮航盤中由升轉跌，終場分別收跌２％及３％。觀光族群則有寒
舍，亞都亮燈漲停，富野、雲品及晶華收升７％以上。
　　具有題材性的中小型股今天相對強勢，顯示台股盤面信心並未如市場想像的弱。考慮到美國
聯準會發表加息政策後，股市沒有呈現利淡因素盡出而轉強，加上高利率環境下，全球景氣下滑
疑慮增加，貶值及外資減碼台股壓力仍在，短線美股及台股均可能維持弱勢格局。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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