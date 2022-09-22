《窩輪豪情－梁業豪》嚴重超賣，惟好友仍須耐心等候入市良機

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、必需

性消費業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為太

古Ａ（０００１９）、國泰航空（００２９３）與九龍倉置業（０１９９７），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

份，則宜首選舜宇光學科學（０２３８２）、理想汽車（０２０１５）與小米（０１８１０）。

今早（２２日）港股裂口低開，屬預期之內；但淡友大戶並沒有乘勢大舉再攻，三大指數均

較美指期貨呈現強勢。美指期貨進一步跌至３７６７﹒５０，但港股恒指並沒有呈現逾５００點

的合理跌幅。平心而論，港股已經跌至全期嚴重超賣的水平，可謂處於大熊市中。但由於已跌近

重要支持位，跌浪亦運行了年半有多，只要有新利好消息刺激，如「０＋７」檢疫措施，大市應

可顯著回升，而到時的升幅應可為短線投機者提供可觀的造好圖利空間，大家現應耐心等候入市

良機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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