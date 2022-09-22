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22/09/2022 08:58

【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，加密貨幣再跌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局再度加息四分三厘，並調高利率見頂預測，聯儲局
明確表示，通脹率仍然很高，所以致力於將通脹率恢復到２％，不過該行並無提到２０２２年可
達成明標，意味強勢加息將持續。隔晚美股道指急跌逾５００點，加密貨幣一同回落，其中比特
幣失守１９０００美元關口，以太幣亦跌穿１３００美元水平。
　　另外，有消息指印度政府計劃在明年２０２３年２月至３月之前最終確定其對加密貨幣合法
性的立場，在５月之前符合金融行動特別工作組（ＦＡＴＦ）的要求。而當地媒體引述政府官員
表示，預計１０月將發布金融穩定委員會（ＦＳＢ）報告，有助於印度政府決定是禁止加密貨幣
交易還是為處理印度的加密貨幣交易提供法律框架。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１８３８０﹒１５元（美元．下同），跌０﹒４４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２４０﹒８０元，跌０﹒４０％；艾達幣報
０﹒４３５３元，跌０﹒８０％；瑞波幣報０﹒３９８４元，升１﹒２２％。（ｕｌ）
　
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