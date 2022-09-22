《中概異動》小鵬低開近一成，上日發布新車Ｇ９，汽車股受挫

《經濟通通訊社２２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌９﹒９３％，報５４﹒９元，

該股成交約１１萬股，涉資６１７萬元；理想汽車（０２０１５）跌７﹒６９％，報９０元；蔚

來（０９８６６）跌８﹒４２％，報１４４﹒７元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒３８％，報

１２元。

小鵬上日正式發布五座位電動ＳＵＶ「Ｇ９」，售價由３０﹒９９萬元人民幣起，為小鵬入

場費最高的車型。Ｇ９支援８００Ｖ超快充電，充電５分鐘可行２００公里。

不過，造車新勢力隔晚在美股損傷慘重；蔚來（ＮＩＯ）大跌１０﹒３４％收報１８﹒３０

美元，理想（ＬＩ）跌８﹒８４％收報２３﹒１０美元，小鵬（ＸＰＥＶ）挫１１﹒５５％收報

１４﹒０９美元。

現時，恒生指數報１８０８０，跌３６３點或跌１﹒９７％，主板成交１６﹒２７億元。國

企指數報６１４４，跌１２２點或跌１﹒９５％。恒生科技指數報３６２６，跌１１１點或跌

２﹒９８％。

即月期指新報１８０５９，跌３８８點，低水２２點。即月國指期貨報６１４２，跌１３４

點，低水３點。即月科指期貨新報３６１９，跌１１４點，低水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ５４﹒９元 跌９﹒９３％

理想汽車（０２０１５） ９０元 跌７﹒６９％

蔚來（０９８６６） １４４﹒７元 跌８﹒４２％

吉利汽車（００１７５） １２元 跌３﹒３８％

東風集團股份（００４８９） ４﹒６５元 跌１﹒０６％

比亞迪（０１２１１） ２１２元 跌２﹒３９％

廣汽集團（０２２３８） ６﹒１９元 跌１﹒１２％

長汽（０２３３３） ９﹒８元 跌３﹒３５％

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（ｅｒ）

