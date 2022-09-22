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22/09/2022 09:27

《中概異動》小鵬低開近一成，上日發布新車Ｇ９，汽車股受挫

　　《經濟通通訊社２２日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌９﹒９３％，報５４﹒９元，
該股成交約１１萬股，涉資６１７萬元；理想汽車（０２０１５）跌７﹒６９％，報９０元；蔚
來（０９８６６）跌８﹒４２％，報１４４﹒７元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒３８％，報
１２元。
　　小鵬上日正式發布五座位電動ＳＵＶ「Ｇ９」，售價由３０﹒９９萬元人民幣起，為小鵬入
場費最高的車型。Ｇ９支援８００Ｖ超快充電，充電５分鐘可行２００公里。
　　不過，造車新勢力隔晚在美股損傷慘重；蔚來（ＮＩＯ）大跌１０﹒３４％收報１８﹒３０
美元，理想（ＬＩ）跌８﹒８４％收報２３﹒１０美元，小鵬（ＸＰＥＶ）挫１１﹒５５％收報
１４﹒０９美元。
　　現時，恒生指數報１８０８０，跌３６３點或跌１﹒９７％，主板成交１６﹒２７億元。國
企指數報６１４４，跌１２２點或跌１﹒９５％。恒生科技指數報３６２６，跌１１１點或跌
２﹒９８％。
　　即月期指新報１８０５９，跌３８８點，低水２２點。即月國指期貨報６１４２，跌１３４
點，低水３點。即月科指期貨新報３６１９，跌１１４點，低水７點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　５４﹒９元　跌９﹒９３％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　　　９０元　跌７﹒６９％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１４４﹒７元　跌８﹒４２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　　　１２元　跌３﹒３８％
　　東風集團股份（００４８９）　　４﹒６５元　跌１﹒０６％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　　　２１２元　跌２﹒３９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　６﹒１９元　跌１﹒１２％
　　長汽（０２３３３）　　　　　　　９﹒８元　跌３﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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