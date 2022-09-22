聯儲局鷹氣連連，恒指失守萬八關，信義玻璃暫為表現最差藍籌

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局當地時間周三（２１日）宣布議息結果，一如外間

預料繼續加息７５個基點，至３至３﹒２５厘區間。市場接獲鷹派訊息，確認聯儲局將控制通脹

的重要性置於防範經濟衰退之上。聯儲局主席鮑威爾暗示１１月仍會採取緊縮政策。

恒指低開３４７點，報１８１００，早段曾經失守１８０００關，跌幅擴大至逾４００點。

現時，恒生指數報１７９７８，跌４６６點或跌２﹒５３％，主板成交１２０﹒８７億元。國企

指數報６１１９，跌１４７點或跌２﹒３６％。恒生科技指數報３６０９，跌１２７點或跌

３﹒４２％。

重磅科技股下跌。百度（０９８８８）跌４﹒９６％，報１１５元；京東（０９６１８）跌

４﹒２１％，報２０９﹒２元；美團（０３６９０）跌４％，報１６０﹒８元；阿里巴巴

（０９９８８）跌３﹒７３％，報７９﹒９５元。其他藍籌股方面，信義玻璃（００８６８）現

價跌５﹒３１％，報１２﹒１２元，該股成交約９９萬股，涉資１２２３萬元，盤中高見

１２﹒６元，最低見１２﹒１２元，暫為表現最差藍籌。

汽車股同樣受挫。小鵬汽車（０９８６８）上日公布新車款Ｇ９，惟現價跌１４﹒１９％，

報５２﹒３元，該股成交約３４７萬股，涉資１﹒８６億元，盤中高見５５﹒２元，最低見

５２﹒１元；蔚來（０９８６６）跌９﹒４９％，報１４３元；理想汽車（０２０１５）跌

６﹒９７％，報９０﹒７元；比亞迪（０１２１１）跌３﹒５％，報２０９﹒６元。

即月期指新報１７９６９，跌４７８點，低水９點。即月國指期貨報６１２０，跌１５６點

，平水。即月科指期貨新報３６１２，跌１２１點，高水２點。

上證綜合指數報３０９６，跌２０點或跌０﹒６７％，成交４１７﹒２９億元人民幣。深證

成份指數報１１１１３，跌９５點或跌０﹒８５％，成交２４９﹒１６億元人民幣。



首十隻表現較差藍籌

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義玻璃（００８６８） １２﹒１２元 跌５﹒３１％

百度（０９８８８） １１５元 跌４﹒９６％

金沙（０１９２８） １７﹒９８元 跌４﹒８７％

藥明生物（０２２６９） ４６﹒４元 跌４﹒１３％

京東集團（０９６１８） ２０９﹒２元 跌４﹒２１％

銀娛（０００２７） ４３﹒２５元 跌４﹒２１％

美團（０３６９０） １６０﹒８元 跌４％

海底撈（０６８６２） １４﹒９４元 跌３﹒９８％

聯想集團（００９９２） ５﹒８５元 跌３﹒９４％

阿里（０９９８８） ７９﹒９５元 跌３﹒７３％

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（ｅｒ）

