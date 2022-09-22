  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/09/2022 15:43

【大國博弈】商務部：美方泛化國安概念擴大外資審查，應糾正做法

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》美國總統拜登１５日簽署行政命令，要求
美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）加強審查構成國家安全風險的特定領域交易，對於是會影響
中國企業，商務部新聞發言人束珏婷接受《經濟通通訊社》提問表示，注意到相關情況。近年來
，美方泛化國家安全概念，不斷擴大對外資的審查範圍，加嚴審查條件，設置繁瑣審查程序。這
不利於正常的投資和貿易往來，不利於促進增長和增加就業，既損害他國，也影響自身。美方應
糾正濫用安全審查的做法，為企業投資提供公平、穩定、可預期的營商環境。
　
＊對歧視性電動汽車補貼條款表示關切＊
　
　　此外，美國《通脹削減法案》已正式成為立法。該法案對可享受稅收抵免的新能源車車型做
出了規定，比如汽車電池的原材料的特定百分比須來自美國自由貿易協定夥伴，或在北美回收。
一些經濟體已對該法案中一些歧視性因素感到擔憂。
　　束珏婷表示，中方對美方近期通過的《通脹削減法案》中有關歧視性電動汽車補貼條款表示
關切。相關措施以整車北美當地組裝等條件作為提供補貼的前提，對其他進口同類產品構成歧視
，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則。並注意到已經有其他世貿組織成員對美方的
措施表達了嚴重關切。
　　她表示，美國作為世貿組織成員，應以符合世貿組織規則的方式實施相關投資政策，維護公
平競爭的貿易秩序。中方將持續跟蹤評估美方立法的後續實施情況，必要時將採取措施維護自身
合法權益。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向22/09/2022
高股息低波動 Global X恒生高股息率ETF 9月底派息
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】余偉文：若美國持續加息　港銀有機會上調最優惠利率
人氣文章FOCUS22/09/2022
【FOCUS】「FED Pivot」淪笑話　市場動盪未到頭
人氣文章財經熱話22/09/2022
小鵬推新車股價開倒車　蔚小理光環不再！
人氣文章財經熱話22/09/2022
《午市前瞻》專家料大市再試穿萬八點 中海油難大升無謂追
人氣文章財經熱話22/09/2022
【美鷹加息】鄭廣復：聯儲局11月勢再加息75基點　美國經濟衰退機會上升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金