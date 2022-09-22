【大國博弈】商務部：美方泛化國安概念擴大外資審查，應糾正做法

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》美國總統拜登１５日簽署行政命令，要求

美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）加強審查構成國家安全風險的特定領域交易，對於是會影響

中國企業，商務部新聞發言人束珏婷接受《經濟通通訊社》提問表示，注意到相關情況。近年來

，美方泛化國家安全概念，不斷擴大對外資的審查範圍，加嚴審查條件，設置繁瑣審查程序。這

不利於正常的投資和貿易往來，不利於促進增長和增加就業，既損害他國，也影響自身。美方應

糾正濫用安全審查的做法，為企業投資提供公平、穩定、可預期的營商環境。



＊對歧視性電動汽車補貼條款表示關切＊



此外，美國《通脹削減法案》已正式成為立法。該法案對可享受稅收抵免的新能源車車型做

出了規定，比如汽車電池的原材料的特定百分比須來自美國自由貿易協定夥伴，或在北美回收。

一些經濟體已對該法案中一些歧視性因素感到擔憂。

束珏婷表示，中方對美方近期通過的《通脹削減法案》中有關歧視性電動汽車補貼條款表示

關切。相關措施以整車北美當地組裝等條件作為提供補貼的前提，對其他進口同類產品構成歧視

，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則。並注意到已經有其他世貿組織成員對美方的

措施表達了嚴重關切。

她表示，美國作為世貿組織成員，應以符合世貿組織規則的方式實施相關投資政策，維護公

平競爭的貿易秩序。中方將持續跟蹤評估美方立法的後續實施情況，必要時將採取措施維護自身

合法權益。

