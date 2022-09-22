【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒３５億元，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開３６３點，報１８０８０點。最高跌２４９點報
１８１９５點，最低跌４７９點報１７９６５點。恒指收報１８１４７點，跌２９６點或
１﹒６１％。
北水全日淨流入３０﹒３５億元，減少３１﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國
企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、盈富基金（０２８００）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）。
主板成交８５１﹒９３億元增加４﹒８％。其中港股通成交１９４﹒８億元，佔總成交
２２﹒９％。
恒生中國企業跌１﹒０４％報６２﹒７６元，北水淨買入７﹒９億元；騰訊控股跌
１﹒０５％報２８３元，北水淨買入４﹒６億元；盈富基金跌１﹒５７％報１８﹒８１元，北水
淨買入２﹒４億元。
美團跌１﹒５５％報１６４﹒９元，北水淨賣出３億元；藥明生物跌１﹒５５％報
４７﹒６５元，北水淨賣出１﹒４億元；舜宇光學科技跌１﹒２８％報８４﹒５元，北水淨賣出
１﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） ７﹒９３
騰訊控股 （００７００） ４﹒６５
盈富基金 （０２８００） ２﹒３６
中遠海能 （０１１３８） ０﹒７２
中國移動 （００９４１） ０﹒７１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －２﹒９９
藥明生物 （０２２６９） －１﹒４１
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３１
香港交易所 （００３８８） －０﹒５４
中國神華 （０１０８８） －０﹒２０
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