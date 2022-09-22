【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒３５億元，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開３６３點，報１８０８０點。最高跌２４９點報

１８１９５點，最低跌４７９點報１７９６５點。恒指收報１８１４７點，跌２９６點或

１﹒６１％。

北水全日淨流入３０﹒３５億元，減少３１﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國

企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、盈富基金（０２８００）；淨賣出最多的依次

是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交８５１﹒９３億元增加４﹒８％。其中港股通成交１９４﹒８億元，佔總成交

２２﹒９％。

恒生中國企業跌１﹒０４％報６２﹒７６元，北水淨買入７﹒９億元；騰訊控股跌

１﹒０５％報２８３元，北水淨買入４﹒６億元；盈富基金跌１﹒５７％報１８﹒８１元，北水

淨買入２﹒４億元。

美團跌１﹒５５％報１６４﹒９元，北水淨賣出３億元；藥明生物跌１﹒５５％報

４７﹒６５元，北水淨賣出１﹒４億元；舜宇光學科技跌１﹒２８％報８４﹒５元，北水淨賣出

１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） ７﹒９３

騰訊控股 （００７００） ４﹒６５

盈富基金 （０２８００） ２﹒３６

中遠海能 （０１１３８） ０﹒７２

中國移動 （００９４１） ０﹒７１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －２﹒９９

藥明生物 （０２２６９） －１﹒４１

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３１

香港交易所 （００３８８） －０﹒５４

中國神華 （０１０８８） －０﹒２０

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