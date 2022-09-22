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22/09/2022 11:37

【美鷹加息】經絡：本港加息條件漸形成，料港銀將調升Ｐ

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美聯儲議息會議結束，宣布加息０﹒７５厘，聯邦基金利率由
２﹒２５厘至２﹒５厘，提升至介乎３厘至３﹒２５厘，是次已是年內連續５次加息，共已加３
厘。儲局將年內利率中位數預測由３﹒４厘上調至４﹒４厘，２０２３年及２０２４年分別為
４﹒６厘及３﹒９厘。另儲局將持續縮減資產負債表。
　
＊料港銀４年內首次加Ｐ，加幅約０﹒２５厘＊
　
　　根據儲局點陣圖的預測中位數，預計今年內仍會再加息１﹒２５厘，１１月再加息０﹒７５
厘的機率約７２％。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，年內美國加息仍會持續以應對持續高
企的通脹，年底前聯邦基金利率大機會升穿４厘以上水平。
　　昨日香港一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）升至２﹒５９厘，連升９個工作天，創自
２０１９年１２月３１日後（２﹒６７厘）即逾３２個半月新高。另外，三個月銀行同業拆息
（ＨＩＢＯＲ）更升至３﹒１６厘，同時已連升３５個工作天，創自２００８年１１月４日
（３﹒７９厘）後新高。銀行結餘則跌至約１２４９億元。曹德明認為，現時一個月ＨＩＢＯＲ
處於２﹒５厘以上，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀
行加息已難避免，預計港銀將於４年內首次加息（Ｐ），加幅約０﹒２５厘。
　
＊按息水平屬超低息水平，加息令利率步向正常化＊
　
　　曹德明續稱，加息雖然會增加供樓負擔及或帶來心理影響，市場需時適應，但加息周期屬正
常的調整。事實上，近十年（由２０１０年１月至２０２２年７月）經絡按揭息率指數
（ＭＭＩ）的平均息率為１﹒９１厘、２０００年代（２０００年至２００９年）的平均息率為
３﹒７９厘、１９９０年代（１９９０年至１９９９年）的平均息率為９﹒８厘，而近３０年的
平均息率為４﹒９１厘，可見現時的按息水平屬超低息水平，加息令利率步向正常化。
　　他認為，長遠而言，整體經濟環境、樓價走勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。不過，
由於加息周期開始，在未來供樓負擔將逐漸增加，故供樓人士須有長遠穩健的財務安排及準備。
有意置業人士則避免借到盡，預留空間，衡量自身負擔能力才入市。（ｂｉ）

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