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22/09/2022 12:36

【高息定存】南商推３年期港元定存優惠吸長錢，年息高達３﹒５厘

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５厘後，匯豐亦宣布，由
明日（２３日）起，上調最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘，由５厘調升至５﹒１２５厘，是該行
自２０１８年９月以來首次加最優惠利率，是次幅度較市場估計加０﹒２５厘為少。市場料匯豐
加息後，其他本地銀行亦會一同上調Ｐ。
　　為吸納長期資金，南洋商業銀行推出３年期定存優惠，美元最高年息為３﹒５５厘，港元最
高年息３﹒５厘，同時亦新增２年期定存，美元及港元定存最高為３﹒３５厘及３﹒３厘，起存
額為５０萬港元或其等值。該息率只適用於特選客戶，包括港漂客群（中資機構外派員工或透過
優秀人才入境計劃、輸入內人才計劃、非本地畢業生留港╱回港就業安排、資本投資者入境計劃
、科技人才入境計劃或持單程證等來港人士）、醫生（註冊西醫、牙醫及中醫）、教聯會員、銀
債認購客戶及親臨啟德分行客戶。優惠期由９月２１日至１０月１４日。
　　另外，東亞銀行（０００２３）將１２個月港元及美元定存均加至３﹒４厘，需為１０萬港
元或其等值的新資金或銀債退款。此前１２個月港元定存最高為富邦銀行及虛銀富融
（Ｆｕｓｉｏｎ　Ｂａｎｋ）的３﹒３厘。
（ｂｉ）

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