【美鷹加息】金管局上調貼現窗基本利率０﹒７５厘

《經濟通通訊社２２日專訊》金管局今日宣布，基本利率根據預設公式上調０﹒７５厘，至

３﹒５厘，即時生效。

金管局指，因應美國於９月２１日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間７５基點，當

前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加５０基點是３﹒５％，而隔夜及一個月香港銀行同業拆

息的五天移動平均數的平均值是１﹒８２％，所以根據預設公式，基本利率設定於３﹒５％。

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