【美鷹加息】余偉文：若美國持續加息，港銀有機會上調最優惠利率

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局一如市場預期再次加息０﹒７５厘，連續３次議息

會議同一加幅，聯邦基金利率目標區間上調到３厘至３﹒２５厘，創１４年新高。

金管局總裁余偉文表示，是次美國加息大致符合預期，全球多間央行收緊貨幣政策，環球宏

觀環境越見複雜，國際金融環境風險上升，但本港貨幣金融市場維持穩定，外匯市場暢順有序，

聯匯制度亦行之有效。



＊港匯或再觸發弱方兌換保證＊



他指出，隨著港美息差拉闊，港元匯率走弱屬正常現象，又指在今年５月至８月多次觸及弱

方兌換保證，使銀行總結餘下降，而港息上升，減低套息交易誘因，為聯匯制度的設計及預期之

內，今年上半年香港總存款錄得微升，７月及８月情況穩定，不見有大幅資金外流，儘管套息交

易增加，但不代表有資金大幅離開香港。

他續指，是次美國繼續加息，留意到港美息差，特別是短息方面會繼續擴闊，很有可能引發

市場人士進行套息交易，讓港匯有機會再觸發弱方兌換保證，而港元拆息跟隨美國拆息上升的速

度與幅度，也需要因應本地市場對港元的需求，而港元拆息由年初至今上升了不少，公眾應該為

相關利率上升作準備，隨著美聯儲繼續加息，預期有關趨勢將會持續。



＊本地銀行將上調Ｐ，暫無需增發外匯基金票據＊



余偉文又指，隨著港息趨近美息，留意到多間銀行已上調新造按揭貸款鎖息上限，在美聯儲

多次加息及有可能於今年底繼續加息的預期下，本地銀行很有可能調高存貸利率，包括最優惠利

率。對於外匯基金票據，他認為，暫時沒有增發或減發的需要。

他認為，加息對銀行資產質素影響不大，本地銀行有關壞帳率的最新數字為約１％，低於國

際水平，預期未來或輕微上調，本港按揭貸款資產質素非常穩定，銀行對借貸人亦有嚴謹要求，

隨著環球經濟回落，銀行壞帳慢慢提升屬自然現象，但局方預期相關的增加幅度不會太高。



＊本港樓市累跌５％，續監察市場情況＊



本港樓市方面，他指出，本港樓市今年至今下跌約５％，雖然息率為影響樓市的因素，但有

不同因素，如樓宇供求及香港經濟情況等，也會影響樓市發展，又指局方會一直監察市場情況，

確保監管措施，包括壓測措施，能切合當刻的市場情況，亦會按照樓市周期情況，為逆周期措施

作調整。（ｂｎ）







