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22/09/2022 11:41

【美鷹加息】美加息後港元隔夜息創一周新高，港匯再觸７﹒８５

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５厘後，港元拆息今早普
遍上升，僅一周錢回落至１﹒９４１１９厘，隔夜息則漲至１﹒４１９０５厘創一周新高，而與
樓按相關的一個月期更連升十天，報２﹒６０５８３厘，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差擴闊至４５
基點。三個月期高見３﹒１８２０２厘，較同期美元ＬＩＢＯＲ利率低４２基點。
　　兩周錢報２﹒４９４１７厘，六個月拆息升至３﹒７３２４４厘，一年期高見
４﹒１７９３５厘。　
　　美國聯儲局強硬的鷹派立場，刺激美元指數大漲逾１％，睽違２０年再度衝破１１１大關。
港元匯價再觸７﹒８５弱方兌換保證價，最新報７﹒８４９８。
　
＊金管局：港銀較大機會上調最優惠利率＊
　
　　美國聯邦基金利率目標區間升到介乎３至３﹒２５厘，符合市場預期。聯儲局利率點陣圖顯
示，預計今年底聯邦基金利率為４﹒４厘，６月時預料為３﹒４厘，意味著今年餘下兩次會議將
合共加息１﹒２５厘，消息令投資者擔心經濟會因加息而轉差。道指由升轉跌，收市重挫逾
５００點，三大指數跌幅介乎１﹒７％至１﹒７９％。
　　金管局總裁余偉文表示，年初至今，美國已加了三厘息，香港一個月銀行同業拆息，都已經
升了一厘多至近兩厘，在繼續會加息的預期下，本地銀行都比較大機會會上調存貸利率，包括最
優惠利率。（ｃｌ）

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