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22/09/2022 14:02

【美鷹加息】中原續料下季香港樓價跌３－５％，籲港府適時減辣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國隔晚宣布加息０﹒７５厘後，匯豐銀行中午宣布上調最優
惠利率０﹒１２５厘，屬香港自２０１８年四年來再度加息。中原地產亞太區副主席兼住宅部總
裁陳永傑表示，雖然是次加息幅度較預期小，但香港樓價走勢受多方因素影響，如疫下港府對外
開放政策，地緣政治等，是次香港加息幅度較預期細，並不足以扭轉樓市向下的趨勢。陳永傑維
持本港樓價第四季下調３％至５％的預測。
　
＊全年樓價料跌１０％＊
　
　　陳永傑表示，香港四年來首次加息，難免對準備入市的買家造成心理壓力，窒礙買家入市決
心，相信樓價將繼續調整，惟只維持於３％至５％的窄幅下調，預測全年累積樓價跌幅為１０％

　　陳永傑表示，中原城市領先指數ＣＣＬ今年首９個月，已錄７﹒２％的跌幅，部分已反映市
場對加息的憂慮，相信若香港銀行調高按揭息率，將對樓市帶來一股震盪，樓價或需再下調３％
至５％，惟不會出現斷崖式下跌。但於經濟下行及缺乏外資流入情況下，籲港府需及時檢視樓市
辣招，激活物業市場以穩經濟。
　
＊放寬入境限制對樓市助力有限＊
　
　　陳永傑指，港府正積極研究放寬防疫措施，相信放寬入境限制可令香港經濟緩步復甦，但對
樓市幫助較輕微，況且於現時經濟下行的環境下，相信需要持續的救市措施，才能挽回疲弱的經
濟。港府是時候檢視過往樓市辣招於現時的效用。當年推行樓市辣招，是為了壓抑炒風，防上熱
錢流入樓市，但現時情況已逆轉，資金流出，加上炒風不再，因此需就現時香港面對的樓市危機
，適時減辣，以免為時已晚，重蹈９７年覆轍。（ｃｌ）

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