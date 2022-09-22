【美鷹加息】中原按揭料全年加Ｐ不多於半厘，年底按息約３厘低位

《經濟通通訊社２２日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，港息加幅明顯較美息溫和，

本港加Ｐ（最優惠利率）後，市場按息以２﹒６２５％－２﹒７２５％為主，估計年內加Ｐ累計

不多於０﹒５厘，年底按息仍處約３厘低水平，市場已預備加息，加Ｐ幅度較預期溫和，利淡轉

為利好因素，相信消化加息因素後，對樓市實質影響不大。



＊需否追加Ｐ取決於拆息升幅＊



王美鳳指，反映銀行資金成本及與樓按相關的１個月港元拆息今日已升至２﹒６％逾兩年半

新高，亦升穿市場按息２﹒５％，港Ｐ已具即時加息條件，大型銀行剛公布上調最優惠利率

（Ｐ）０﹒１２５厘，滙豐銀行之Ｐ由５％升至５﹒１２５％，啟動港Ｐ四年來之加息周期。料

其他銀行將陸續跟隨加Ｐ，市場按息將上調０﹒１２５厘至介乎２﹒６２５％至２﹒７２５％為

主，以３０年期計，供樓人士之每月供款增加１﹒７％；美國今年累計加息已達３厘，是次銀行

開展加息加Ｐ幅度僅０﹒１２５厘較市場預期溫和，形成加息利淡轉為利好因素，可為樓市帶來

正面訊息。

她指出，銀行上調最優惠利率Ｐ幅度相當溫和，由於幅度為０﹒１２５厘，較市場預期之

０﹒２５厘少，未來會否需要追加Ｐ較取決於未來拆息升幅。當年內拆息進一步跟隨美息上揚，

不排除如２００４至２００６年加息周期之追加Ｐ情況再次出現，是次美國為著應對高通脹問題

而提速加息，年內港美息差將再拉闊促使銀行結餘進一步下降及拆息將進一步上升，促使年內港

Ｐ較大機會將再上調，預料今年港Ｐ加幅不多於０﹒５厘，年底按息將處於約３厘低水平；過往

３０年平均按息約４％，寬鬆貨幣政策ＱＥ年代前即２００８年前之十年平均按息為５％，按息

仍低於長期平均水平。



＊預期本港按息於年底仍處約３厘低水平＊



她表示，由於香港經歷逾十年之超低息環境，不少人已習慣以超低按息供樓，今年進入加息

周期息率上升步伐較以往加快，令部份置業人士入市決定趨審慎，最近樓市氣氛轉淡，市場早已

準備進入加息周期，美息今年加幅已達３厘，而大型銀行開展加息公布加Ｐ幅度僅０﹒１２５厘

，加幅較預期溫和，形成加息利淡轉為利好因素，為市場帶來正面訊息。預期本港按息於年底仍

處約３厘低水平，在過往歷史仍屬低水平，對供樓負擔之影響仍屬大眾接受幅度，相信當市場消

化年內加息因素後，加息因素對樓市實質影響不大。

她提及，銀行近月先後上調新造Ｈ按封頂息率及Ｐ按息後，加Ｐ前新造按息介乎２﹒５％至

２﹒６％為主（部份則為２﹒７５％），料銀行陸續跟隨上調最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘後

，市場按息調整至主要為２﹒６２５％至２﹒７２５％。（ｂｎ）

