【夜期時段】即月期指最新報１８１３８點，跌３４點，低水１０點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８１６１點，跌１１點，高水
１３點，最新報１８１３８點，跌３４點，低水１０點，合約成交５４７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６２０６點，跌４點，高水１０點，最新報６１９６點，跌
１４點，平水，合約成交３６０張。
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