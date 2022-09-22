【夜期時段】即月期指最新報１８１３８點，跌３４點，低水１０點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８１６１點，跌１１點，高水

１３點，最新報１８１３８點，跌３４點，低水１０點，合約成交５４７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６２０６點，跌４點，高水１０點，最新報６１９６點，跌

１４點，平水，合約成交３６０張。

