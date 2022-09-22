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22/09/2022 13:35

【美鷹加息】中銀：美加息加大港息上調壓力，利率視乎資金流向等

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局今年３月啟動自２０１８年１２月以來的加息周期
，將聯邦基金目標利率加至３厘－３﹒２５厘。美聯儲在過去三次會議連續加息７５個基點，創
下１９８０年代初以來的最密集加息幅度，單次加息幅度為１９９４年以來的最大。
　　中銀香港（０２３８８）首席經濟學家鄂志寰認為，９月的點陣圖顯示，大多數參與會議的
聯儲局公開市場委員會成員均預計聯邦基金目標利率將於２０２２年底升至４厘以上，這意味著
美聯儲在今年餘下的兩次會議中，還有超過１００個基點的加息空間，以抑制居高不下的通脹。
　　香港方面，他指出，對於美聯儲的快速大幅度加息，港元利率也有所反應，香港一個月香港
銀行同業拆息ＨＩＢＯＲ從今年初的０﹒１５％大幅上升至９月２１日的２﹒５９％，創
２０２０年初以來的新高，期間香港銀行體系總結餘則降至目前的１２５０億港元，加大港息上
調的壓力，故香港銀行業短期有加息的壓力。
　　鑒於香港銀行體系流動性尚算充裕，因此港息的調升滯後於美息，未來港元利率的進一步　
調整，除參考美國加息的速度和幅度外，也要看本港的資金流向和銀行體系流動性變化等情況。
（ｂｉ）

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