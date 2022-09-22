【美鷹加息】美聯：加息及疫情疊加，樓價或跌至２０１７年底水平

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局公布最新議息結果，加息０﹒７５厘，自今年３月

起美國開始加息以來，加息幅度合共已達３厘，而本港銀行今日亦正式調高最優惠利率

０﹒１２５厘，自２０１８年９月後首次調高息率。



＊暫維持全年樓價跌８％預測＊



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，在加息及疫情雙重壓力之下，料本港樓價有

機會跌至２０１７年底的水平，後市則要視乎通關防疫措施及《施政報告》有沒有進一步刺激經

濟或「減辣」措施。基於加息屬意料之內，而且本港經濟前景仍然存在變數，暫時維持全年樓價

跌約８％的預測。

他指出，「美聯樓價指數」最新報１５９﹒２點，已相當貼近２０１９年錄得的低位

１５８﹒２５點，料短期或將跌穿此水平；年內迄今樓價已跌７﹒２３％，亦已非常接近預計的

全年８％跌幅。樓價跌勢未止，如政府未能提出有效的「通關」措施，令香港經濟「復常」，估

計樓價將繼續向下調整，本港樓價或下試至２０１７年底水平，屆時「美聯樓價指數」將跌至約

１５６點。



＊部份資金流向高息投資產品，對樓市有一定壓力＊



今日有大型銀行調高最優惠利率０﹒１２５厘，即Ｐ按升至２﹒６２５厘，假設以樓價

６００萬元，承造９成按保（即借貸５４０萬元），以３０年按揭年期計算，每月供款（包括按

揭保費）約２２７７４元，比起之前未加息前的Ｐ按２﹒５厘的約２２４０３元，增加約３７１

元（或加約１﹒７％）。

布少明指出，息口走勢只是影響樓市的其中一項因素。由於市場普遍對加息已有心理準備，

加上業主入市前已通過壓力測試，除非本港加息步伐快、升幅急，否則對供樓的實則影響有限，

相信普遍業主未會因加息而劈價求售。惟要留意的是，加息會影響股市及投資氣氛，恒生指數今

日曾跌破１８０００點水平，投資市場持續波動，加上部份銀行的定期存款已加息到３厘以上吸

客，料吸引部份資金將流向高息而且穩定的投資產品，對樓市構成一定的壓力。



＊落實完全免檢疫通關有助支持本港經濟及樓市＊



布少明又預期，若能盡快落實完全免檢疫通關，對本港經濟及樓市絕對是一大利好支持，屆

時樓價將會回穩。與此同時，「第二十次全國人民大表大會」將於１０月舉行，屆時或有望落實

更多刺激內地經濟政策，對本港經濟絕對是一大利好；此外，新特首首份《施政報告》亦於下月

公布，市場憧憬報告會推出振興經濟的惠民措施，亦期望特首延續上屆政府放寬樓市政策，若然

能夠為樓市減辣甚至撤辣，將為疫弱的樓市帶來提振作用。（ｂｉ）

