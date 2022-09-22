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22/09/2022 14:58

【美鷹加息】經絡料年底港銀Ｐ或再加０﹒５－０﹒７５厘

　　《經濟通通訊社２２日專訊》經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，匯豐銀行上調最優惠利
率０﹒１２５厘，加幅在預期下限，現時一個月ＨＩＢＯＲ處於２﹒５厘以上，在聯匯制度下，
港美息口差距進一步擴闊，相信港銀會因應自身資金成本陸續跟隨加息步伐。
　
＊港銀或提前下次議息會前再加息＊　
　
　　曹德明預料，年內美國加息持續，年底前聯邦基金利率有機會升逾４厘水平，年末港銀亦有
可能再度調升最優惠利率（Ｐ），預計加息幅度約０﹒５至０﹒７５厘，甚至或早於下次議息會
議前再次加息。　
　　經絡假設，以貸款額５００萬元、還款期為３０年、選用Ｈ按Ｈ＋１﹒３％，港Ｐ增加
０﹒１２５厘後，實際息率升至２﹒８７５厘，每月供款將上升１﹒６％；壓力測試將上升
１﹒４％。
　　曹德明重申，現時銀行結餘仍有１２４９億元，因此是次首次加息幅度溫和。事實上，近
１０年（由２０１０年１月至２０２２年７月）經絡按揭息率指數（ＭＭＩ）的平均息率為
１﹒９１厘，而近３０年的平均息率為４﹒９１厘，可見現時的按息水平屬超低息水平，加息令
利率步向正常化。
　
＊本港即使加息至半厘，供樓負擔未大增＊
　
　　他續稱，即使本港加息至半厘，供樓負擔未見大增，仍屬健康水平。整體經濟環境、樓價走
勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。不過，由於加息周期已開始，在未來一、兩年內供樓負
擔將逐漸增加，故供樓人士須有長遠穩健的財務安排。有意置業人士則避免「借到盡」，預留空
間，衡量自身負擔能力才入市。（ｒｈ）

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